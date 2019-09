Basketbalový Mirek Dušín se loučí. Kapitán Pumprla končí v reprezentaci

Češi zakončili historické mistrovství světa porážkou 81:90 od Srbska v duelu o 5. místo. A on hned našel číselnou shodu.

„Šesté místo na mistrovství světa je symbolické, vždyť já hraju většinu kariéry s číslem šest. Udělalo to takovou pěknou tečku,“ pronesl 33letý Pumprla. „Věřím, že přijde ještě spoustu historických zápasů, kdy by bylo příjemnější končit, ale z mého pohledu je tohle krásný vrchol reprezentační kariéry. V nároďáku jsem začínal před deseti lety a za ty jsme se posunuli fakt úplně na Mount Everest.“

Pumprla nepatřil k lamačům rekordům ani ke králům ofenzivních statistik. Jenže jen z takových úspěšný tým neposkládáte. „On je tichý lev, velké srdce tohoto mužstva po všechny roky, co ho vedu,“ říkal očividně dojatý trenér Ronen Ginzburg. „Když se podíváte na tento tým, vidíte jeho.“

Nymburský křídelník přišel za Ginzburgem několik dní před koncem turnaji – s tím, že o reprezentačním sbohem uvažuje. „A když mi dneska řekl, že by rád hrál poslední dvě minuty, pochopil jsem to. Víte, v roce 2017 nám na mistrovství Evropy chyběli Jan Veselý, Blake Schilb, Pumpy… A právě jeho jsem postrádal ze všech nejvíc.“

To Pumprlovi spoluhráči byli překvapenější.

„Upřímně jsem čekal, že když bude ohlašovat konec, tak že to spíš udělá po domácím mistrovství Evropy,“ vyhlíží Balvín turnaj v Praze v roce 2021. „Tou dobou bude mít ještě dobrý věk. Je to velká škoda, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba se nám ho ještě podaří přesvědčit.“

Pumprla s odpovědí neváhá. A je pochopitelná – stačí mu podívat se na fotky svých dětí.

„Domácí Eurobasket je svým způsobem lákavý, je to zase něco nového,“ říká. „Ale to, jakou daň si na mě vzalo být teď měsíc od rodiny, bylo neskutečné. Jediné štěstí je, že to dokázaly vyvažovat naše úspěchy tady. I z toho pohledu jsme rád, že další léta konečně budu moci strávit s těmi, které tak moc miluju, když to řeknu takhle pěkně.“

Zatímco Ginzburg měl při otázkách na svého odcházejícího lídra slzy v očích, Pumrpla se držel: „Trošku jsem myslel, že budu brečet – a překvapivě to spíš padlo na trenéra, když musel na tiskovce za mě říct, že končím. Ještě se držím, ale samozřejmě to přijde. Jsem citlivý kluk, to všichni ví.“

To, že se chce více věnovat rodině, rozporovat nelze. I když by to členové týmu, který tak senzačně vyšplhal až na 6. místo v pořadí mistrovství světa, chtěli zkusit.

„Mě to hrozně překvapilo! Doufám, že ho ještě zlomíme, ještě na tom zapracujeme,“ usmál se Vojtěch Hruban. „Pokud by si to nerozmyslel, nezbývá než poděkovat.“

Za co všechno? Důvody ze sebe Hruban vysype bez váhání. „Pumpy byl neuvěřitelný kapitán, správná spojka mezi trenéry a hráči, takový Mirek Dušín českého basketu. Všichni, kdo koukali na tohle mistrovství, by mu měli poděkovat, protože pokaždé, když se zápas nevyvíjel úplně dobře a on nastoupil, dokázal přinést spoustu energie, výbornou obranu. Zisky, doskoky, to byla jeho role – a tu vždycky plnil na sto procent. Klobouk dolů a děkujeme!“