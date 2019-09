Kouč basketbalistů: Nabídky odjinud neřeším, Česko je jasná priorita

V ruce měl plechovku piva a už vyhlížel let do Prahy. „Zase jsme mačkali citron,“ hodnotil výstižně český výkon v duelu o 5. místo proti Srbsku, v němž jeho mužstvo podlehlo obrovi 81:90.

„V první půli jsme je překvapili a jim trvalo, než dokázali zareagovat,“ zmínil kouč 14 bodů od Martina Peterky. „Když jste v půli o devět bodů nahoře, věříte. Ale po poločase začaly problémy: Srbové jsou větší, silnější. Na konci rozhodla jejich fyzičnost a větší rotace. Na nás se projevil celý turnaj.“

Turnaj historicky úspěšný, pro hráče i pro celý trenérský štáb. „Jsem ohromně šťastný, co jsme dokázali,“ říkal hrdě Ginzburg, který ve čtvrtek oslaví 56. narozeniny. „Celému světu jsme předvedli, jak dobrý basketbal hrajeme, kolik srdce do toho dáváme. Jsou to krásné pocity, musíme si je uchovat v paměti.“

O čem dalším po konci MS hovořil?

O historické čínské misi: „Když jsme viděli los šampionátu, viděli jsme problémy. A nakonec je z toho magické léto - nechali jsme za sebou skvělé týmy, jsme hráli krásný basket, velmi dobrý ofenzivně i defenzivně. Bojovali jsme jako lvi. A to nám tu chyběl MVP Euroligy (Jan Veselý). Budu se opakovat, s ním bychom neměli problém hrát na mistrovství Evropy o medaili.“

O Tomáši Satoranském: „Jistě, on je hlavní lídr na hřišti i mimo něj. Byl hrdinou spousty zápasů, i toho posledního se Srbskem. Říkal jsem mu, jestli chce jít dřív střídat, ale on chtěl pořád být na hřišti, pomáhat týmu. Je to vítězný typ, pokaždé chce vyhrát.“



O tom, kolik hráčů překvapilo: „Možná je to překvapení pro Evropu, ale pro mě ne. Boči (Jaromír Bohačík) a Vojta (Hruban), Ondřej (Balvín) a Patrik (Auda)... To, co tady ukazovali, je jejich hra. Takhle to prostě je: jsou to velmi dobří basketbalisté.“

O tom, co český tým potřebuje: „Nezapomínejme, že nám proti Srbsku chyběl taky zraněný Blake (Schilb). Když budeme chtít něčeho velkého dosáhnout, samozřejmě potřebujeme mít Jana a jednoho, dva nové mladší hráče, doufám, že brzy Víta Krejčího. Třeba olympijská kvalifikace je specifická, záleží na spoustě věcí, na losu, soupeřích. Ale na Eurobasketu můžeme být opravdu velmi dobří.“

O tom, zda by Češi měli hrát ve větších klubech: „Hlavně to neříkejte majiteli Nymburka, ten by nám dal! (úsměv) Boči a Vojta tam mají podepsané nové smlouvy, to zaprvé. Když vidím hráče z Polska a odjinud v Eurolize, oni by tenhle level rozhodně zvládli. Ale neradím jim nic, rozhodnutí je na nich. Hlavní je, aby byli šťastní a hráli tam, kde je jim dobře. Nymburk je dobré místo, silný klub s ambicemi.“

O vyčerpání z turnaje: „Nemám teď síly na nic. Bylo toho hodně: osm zápasů na šampionátu, předtím devět přípravných; bylo to náročné, bolestivé léto. Ale na konci je štěstí, odměna je hodně sladká. Musíme si odpočinout a vstřebat, co se nám tady podařilo dokázat. A pak pokračovat v práci na federaci a hledat další mladé hráče, pro budoucnost je budeme potřebovat.“

O spekulacích o možném angažmá ve velkých klubech: „Víte, dostával jsem nabídky i v minulých letech - a stejně jsem se rozhodl zůstat. Národní tým je pro mě jasná priorita. Jasně, čtu a poslouchám, nikdo nevíme, co přinese budoucnost. Ale česká reprezentace bude pořád na prvním místě. Co jiného bych teď taky mohl říct?“