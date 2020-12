Soupeři házíme míče do rukou, štvalo svitavského Bujnocha po Nymburku

Že by se svitavští basketbaloví Tuři výsledkově zmátořili právě na palubovce hegemona z Nymburka, na to se vážně nedalo spoléhat. A taky se to nestalo. Svitavy tam v sobotu prohrály vysoko 74:105, a zaznamenaly tak už devátý neúspěch ve dvanácti dosud odehraných kolech (třetí v řadě za sebou); v tabulce zůstávají předposlední jedenácté.