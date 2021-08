Bujnoch si za Ostravu nezahraje. Končím kvůli kolenům, říká

Ještě než nastoupil k nějakému zápasu, rozhodl se skončit. S vedením klubu se dohodl na předčasném ukončení smlouvy.

Důvod? Problémy s kolenem.

„Už to dál nešlo. Řekl jsem si, že dám přednost zdraví, a koleno, které je špatné, nechám odpočinout. Sportovat budu jen rekreačně,“ řekl sedmadvacetiletý odchovanec BCM Ostrava, který si zvyká na civilní zaměstnání. Je junior manažerem ve firmě vyrábějící komponenty a sestavy pro zemědělské stroje.

Končíte, sotva jste s Ostravou začal trénovat.

V klubu jsem podepsal smlouvu na dva roky, ale po prvním týdnu přípravy mě koleno zase bolelo. Natékalo mi, pořád mně v něm při tréninku píchalo. Takže jsem dozrál k rozhodnutí, že nemá smysl se dál trápit. Nechtěl jsem během sezony vysedávat na lavičce a chvíli hrát...

Další operace by vám nepomohla?

Ty mám na koleně dvě větší a jednu menší. Každá operace je velký zásah do kolena, a to jsem už nechtěl.

Asi je těžké končit ve vašem věku.

Samozřejmě mě to mrzí. Ještě bych nějaké roky hrát mohl. Končit ve dvaceti sedmi letech kariéru je brzo, ale tak nějak jsem se s tím už celkem smířil, že to pro mě bude nejlepší.

Takže prožíváte těžký rok? Svitavy v roli favorita selhaly a navíc kvůli ekonomickým problémům budou jen v první lize. A vy končíte.

Příjemné to není. Ve Svitavách jsem počítal, že budu aspoň dva roky, na které jsem měl smlouvu, ale bohužel to nevyšlo. Věřil jsem, že bych se znovu mohl nastartovat v Ostravě, ale koleno mi to nedovolilo.

Zahrál jste si Ligu mistrů, byl jste v reprezentaci. Na co budete nejvíce vzpomínat?

Určitě na angažmá v Opavě. Ale ani ne tak na nějaké výsledky, i když bylo super hrát finále ligy i Ligu mistrů před plnou opavskou halou, ale spíše na tu partu, na lidi v Opavě. To bylo super.

A národní mužstvo?

Byl jsem v širším kádru. Do dvanáctky jsem se dostal jen jednou při kvalifikaci na mistrovství Evropy. Ale i to považuji za úspěch.

Nyní už budete jen divák?

Přesně tak. Možná si ještě někde zahraji první ligu. Některé týmy tady z okolí Ostravy se mi už ozvaly, ale ještě nevím, kam půjdu. Ale nebudu už muset tolik trénovat, snad to bude v pohodě.