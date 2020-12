Svitavy čeká doma Ostrava, basketbalisté Pardubic jedou do Kolína

„Hlavně nesmíme spoléhat na jednu povedenou čtvrtinu,“ upozorňuje asistent svitavského trenéra Martin Novák.

Poukazuje tím právě na zmíněné derby. I když Tuři oslabené Pardubice minulý týden přehráli, hlavně díky třiceti bodům ve druhé čtvrtině, nevyšel jim začátek utkání. Po první desetiminutovce prohrávali 11:21.

„Proti Ostravě do toho rozhodně musíme vstoupit lépe,“ přisvědčuje Novák. „Stejně jako v Pardubicích by se snadno mohly projevit podcenění a nekoncentrovanost. I Ostravu totiž sužují zdravotní problémy,“ říká Novák.

Ostrava se v letošní sezoně trápí podobně jako Svitavy. V tabulce je hned za nimi a ze 13 zápasů vyhrála pouze tři – Tuři ze 14 čtyři.

Pardubice hrají od 17.45 v Kolíně. „Potřebujeme využít našeho rychlého přechodu do útoku. Ještě ho vystupňovat, zpřesnit a uplatnit dominanci na doskoku,“ plánuje asistent kouče Beksy Adam Konvalinka.

O prohraném derby s Tury už byla řeč, Východočeši teď budou čelit kolínské snaze utnout sérii tří proher v řadě.

„Co se týče soupisky, působí Kolín jako jedno z nejzkušenějších družstev celé soutěže. Rozehrávač Adam Číž zažívá možná svou nejlepší sezonu a těží ze spolupráce s pivoty,“ varuje Konvalinka.

„V čem mají domácí dle mého názoru problém, to je návrat do obrany a doskok. Například s USK (prohra Kolína 76:84) propadli skoro o dvacet. A to je přesně náš klíč k úspěchu,“ dodává Konvalinka.