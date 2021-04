Mimozemšťan rozstřílel měsíc. Jak Curry udivuje rivaly a přepisuje rekordy

Duben patří Currymu.

Golden State Warriors sice ještě zbývá odehrát v měsíci jeden zápas, ale na tomto tvrzení se už nic nezmění.



Třiatřicetiletý Američan ani ve své dvanácté sezoně v NBA nepřestává udivovat. „Dochází mi způsoby, jak popsat jeho hru. Je to prostě neuvěřitelné a zarážející,“ řekl po jeho 37bodovém výkonu proti Sacramento Kings v noci z neděle na pondělí trenér Steve Kerr.

Stephen Curry z Golden State oslavuje svou trojku do koše Sacramenta.

37 bodů? To není na hvězdu jeho renomé nic zvláštního. Neobvyklá je samozřejmost a pravidelnost, se kterou tato čísla Curry produkuje, a to hlavně teď v dubnu.

Mezi 29. březnem a 20. dubnem v deseti zápasech „šéf Curry“ sbíral průměrně více než 40 bodů na zápas a nasázel 72 trojek, což je nejvíce během deseti zápasů v historii NBA. Čtyřikrát v tomto rozmezí zaznamenal dvojciferný počet proměněných trojek v zápase. Žádný jiný hráč, kromě spoluhráče Klaye Thompsona, přitom nemá více než čtyři dvojciferné trojkařské výkony v kariéře (Thompson má pět, Curry teď už 21).



NBA @NBA The BEST THREE from each of @StephenCurry30's last 10 games, in which he has set an NBA record with 72 threes over a 10-game stretch! https://t.co/TamdZICFDT oblíbit odpovědět

Právě zápasem proti Kings Curry překonal rekord Jamese Hardena z listopadu roku 2019, který v jednom měsíci nastřílel 82 trojek. Curry jich teď má 90, a to mu pořád jeden zápas zbývá...



Ve(s)třelec

Na hvězdu Warriors přišla řeč v podcastu křídelníka Dallasu J. J. Redicka „The Old Man & the Three“. Hostem byl rozehrávač Milwaukee Jrue Holiday.



Redick: „Ten je teď na jiné planetě.“



Holiday: „Je to rozhodně mimozemšťan. Nechápu to, prostě nechápu. Zfauloval jsem ho při střele z půlky hřiště (při vzájemném utkání sedmého dubna), ani se nepodíval na obroučku a stejně to skoro dal. A já si říkám, co to s tebou je? Co bereš? Můžu něco z toho taky dostat, protože jsi naprostý šílenec.“

Curryho schopnosti ocenila i hvězda Bostonu Jayson Tatum. „Jakou dovednost jiného hráče NBA byste si chtěl přivlastnit?“ zeptal se Tatuma jeden z uživatelů na Redditu. „Střílet jako Steph by bylo docela fajn,“ odpověděl Tatum, sám poměrně respektovaný střelec.



Curry si svými výkony výrazně říká o svoji třetí sošku pro nejužitečnějšího hráče NBA. K tomu se ale bude muset zlepšit i týmový výkon. V noci z úterý na středu Warriors prohráli, i přes 27 bodů Curryho, s Dallasem o 30 bodů, když nebyli schopni vstřelit téměř deset minut koš. Golden State se teď nachází na posledním místě zaručujícím účast v play in turnaji. Za současné situace by v něm pak museli vyhrát dva zápasy v řadě, aby se dostali do play off.

Cena pro nejužitečnějšího hráče NBA se sice uděluje za individuální výkony v základní části, ale ještě nikdy v historii se nestalo, aby byl oceněn hráč z týmu, který není v play off.