Srbský prezident si plní dětský sen. Studuje a touží po trenérské licenci

„Podruhé v životě je ze mě student..., který doufá, že z něj bude trenér basketbalu pro děti. Neumíte si představit, jak jsem šťastný, že si po letech splním dětský sen,“ napsal prezident.

Na fotografii, kterou zveřejnil spolu s textem, pózuje bez jednoho centimetru dva metry vysoký padesátiletý politik a absolvent práv se studentským průkazem bělehradské vysoké školy zdraví a sportu a s malým basketbalovým míčem.

„Není nic hezčího než trávit soboty a neděle s mladými hráči a s dětmi, které můžete něco naučit,“ řekl Vučič už v červnu provládnímu listu Kurir. Ambice prý nemá velké, postačí mu trénovat malý dětský klub.

V Srbsku je basketbal velmi populární. Bývalá Jugoslávie měla po desetiletí jeden z nejlepších basketbalových týmů na světě a je držitelem mnoha medailí z evropských a světových mistrovství i z olympijských her. Srbsko na bohatou jihoslovanskou tradici míčových her navazuje.



Vučič rád získává podporou úspěšných sportovců politické body. Nedávno přislíbil, že Srbsko bude mít víc basketbalových hřišť než desetinásobně větší Německo.

Veřejným tajemstvím pak je jeho náklonnost ke slavné Crvené zvezdě Bělehrad.

Duško Vujoševič, kouč Partizanu Bělehrad, se svými svěřenci během time-outu. S ručníkem na ramenou Jan Veselý

V rozhovoru pro Nova.rs o tom promluvil trenérský bouřlivák Duško Vujoševič. „Do sportu jde za jeho vlády víc peněz než v minulosti, ale nejedná se o systém,“ poznamenal.

„V naší zemi jde mnohem víc peněz do Zvezdy než do Partizanu. Nemůžu to dokázat, ale vím o penězích, jejichž původ není lehké určit,“ dodal kouč, který se právě v Partizanu podílel na basketbalovém růstu české hvězdy Jana Veselého a nyní působí v rumunské Kluži.