Hradečtí basketbalisté pilují novou sestavu. Zkusíme se s tím porvat, říká kouč

Určitě by v zájmu toho, aby se ještě víc dokázali sehrát, nějaký zápas navíc v přípravě brali. Basketbalisté Hradce Králové totiž procházejí posledními týdny před startem nového ročníku Národní basketbalové ligy s vědomím, že do něj půjdou v jiném rozpoložení, než do těch předcházejících.