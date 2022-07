Obměna kádru hradeckých basletbalistů pokračuje, přišel první cizinec

Skoro se dá říct, že stejně jako v minulých sezonách je to další sázka na osvědčené hráče z bývalé Jugoslávie. „Lovro je charakterově velmi dobrý člověk, pomůže našemu týmu na palubovce, ale také v šatně,“ uvedl na adresu nové posily sportovní manažer hradeckého klubu Peter Sedmák.

Pro 195 centimetrů vysokého rozehrávače, jenž přichází z týmu KK Dubrava s vizitkou borce, jenž v chorvatské Premijer lize měl statistiku v průměru 13,3 nastřílených bodů, 4,1 doskoků a 3,1 asistencí, to je první zahraniční angažmá.

Na stejném postu může hrát také další nový hráč Královských sokolů. Tím je Tomáš Dvořák, devatenáctiletý basketbalista s výrazně pardubickou minulostí. „Tomáš u nás byl na zkoušce a velmi se nám líbil jeho herní projev. Máme v plánu ho postupně zapracovat do systému a dát mu tak herní prostor v nejvyšší české soutěži. Do pár let by se mohl stát základním kamenem našeho nového týmu,” sdělil Sedmák.

Hradecký klub po minulé úspěšné sezoně výrazně mění úspěšný kádr. Tým opustila většina zahraničních borců včetně klíčového rozehrávače Pedy Stamenkoviče. Zkušený čtyřiatřicetiletý Srb se nakonec po čtyřech hradeckých sezonách dostal do kádru Olomoucka.

Jedním z přicházejících je i samotný sportovní manažer Peter Sedmák. Ve své nové funkci zatím přivedl do kádru Královských sokolů pět nových hráčů. Vedle už zmiňovaných Mandaliniče a Dvořáka jde o tři mladé, nadějné české borce, kterými jsou Filip Kábrt, Tadeáš Vlček a Vojtěch Kalný.

Královští sokoli vstoupí do nového ročníku NBL 1. října utkáním na hřišti USK Praha, první domácím soupeřem jim bude o čtyři dny později družstvo Brna.