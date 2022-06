První úkol v nové kariéře? Najít náhradu za sebe, říká hradecký Sedmák

I proto, že se zanedlouho sedmatřicetiletý rodák z Popradu domluvil s vedením hradeckého klubu na tom, že přijme místo sportovního manažera. Právě tato nová fáze v životě bývalého slovenského reprezentanta nastala.

Bylo rozhodnutí poté, co se klubu sezona vydařila a dařilo se i vám, těžké?

Musím přiznat, že docela ano. Měl jsem totiž pocit, že bych ještě mohl něco odehrát a že by to mohla být škoda, kdybych skončil. Ale pak došlo k dohodě a myslím si, že je to dobré řešení.

Peter Sedmák z Hradce Králové zakončuje na pardubický koš.

Do Hradce jste přišel před čtyřmi lety, když se klub do NBL vracel po čtvrtstoletí. Neměl jste obavy, jak tenhle těžký přechod zvládne a dovedl jste si představit, že v tomto klubu nejen strávíte čtyři sezony, ale i ukončíte kariéru?

Tehdy jsem věděl, že to bude hodně těžké, a první sezona, kdy jsme se zachraňovali až v kvalifikaci s vítězi první ligy, to potvrdila. Pak přišla corona a dvě těžké sezony bez diváků, nejen hradecký klub v tomto období dostával ránu za ránou. Ustáli jsme to ale i proto, že v klubu jsou srdcaři, že klub dal dohromady hráče, kteří se basketbalu hodně obětovali a odevzdali maximum. Odměnou byla minulá sezona, která až na trochu horší závěr byla výborná.

A váš osobní vývoj?

Když jsem před čtyřmi lety přicházel, bavil jsem se s majitelem a už při tom tehdy padlo, že si umí představit, že bych v Hradci pokračoval i po skončení kariéry. Postupně se to formovalo a někdy v únoru se to rozseklo, stal jsem se i členem výboru klubu. Jsme tady v Hradci s rodinou šťastní, takže je to tak trochu i splněný sen.

Začínáte manažerskou kariéru, už jste měl čas se ohlédnout za tou hráčskou, dlouhou a úspěšnou?

Když to vezmu zpětně, jsem rád, jak proběhla. Na to, že jsem začínal v patnácti letech tehdy jako fotbalový brankář, se nedalo asi moc předpokládat, že bude taková. (smích) Něco se povedlo, mám dva tituly mistra Slovenska, zahrál jsem si v Srbsku proti velmi kvalitním hráčům, byl nejlepším střelcem USK Praha, slušná byla i ta část reprezentační. Trochu se mi v Česku vyhýbaly poháry, ale nic se nedá vrátit, něco třeba mohlo proběhnout jinak. Ale spokojenost!

Jako sportovní manažer budete mít na starosti složení týmu pro příští sezonu. Už máte představu, jak bude vypadat?

Pracujeme na tom. Snažíme se, aby zůstala zachována kostra týmu, ale už dnes víme, že nebude pokračovat nikdo ze zahraničních hráčů. To se budeme snažit nahradit příchodem dvou tří nových. Z českých hráčů většina zůstává, z Nymburka naopak přijde křídelník Filip Kábrt.

Nezůstane ani Peda Stamenkovič, ústřední rozehrávač a jeden z nejlepších v celé lize?

Ano ten. Sice jsme měli zájem, aby pokračoval, jednali jsme, ale nedohodli jsme se, Peda chce vyzkoušet něco nového. Nezbývá než mu poděkovat, má velkou zásluhou, že jsme tam, kde jsme.

Říkal jste, že jste váhal, zda ještě dál nepokračovat v hráčské kariéře. Co třeba v nižší soutěži?

Nějaké nabídky byly, ale mám toho teď hodně – a k tomu rodina.