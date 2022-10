Kouč Slavie po senzaci s Nymburkem: Máme jen šest profíků, chceme se zlepšovat

Slavia zaskočila Nymburk v sobotu, kdy v rámci šestého kola NBL slavila překvapivou výhru 80:71.

„Pro kluky jde o odměnu za odvedenou práci, je to velké zadostiučinění, protože v celém týmu máme jen šest profíků, ostatní chodí do práce či studují. Tihle kluci stíhají trénovat jen třikrát týdně,“ popisuje Beneš.

„Potěšilo mě, že jsme v ten jeden den byli konkurenceschopní. A kdybych nebyl slušně vychovaný, řekl bych, že jsme dokonce byli po celých čtyřicet minut lepší, což je neuvěřitelné. Nejvíc mě však potěšilo, že kluci byli připravení a věřili, že na to mají.“

Slávistický trenér Pavel Beneš

Naopak hráči Nymburka nad svým výkonem bědovali. „Se vším respektem ke Slavii nevím, jak víc se můžeme cítit trapně. Je to obrovská ostuda a neomluvitelné, co jsme předváděli na hřišti,“ hlesl kapitán Martin Kříž.

Nymburk v letošní sezoně po prohře s Děčínem zaváhal už podruhé, v dresu Slavie ho 21 body a šesti asistencemi potopil Američan Adam Dworsky.

Mezi další opory pražského celku patřili Martin Kheil a Slováci Róbert Rožánek a Juraj Páleník.

„Kromě jazykové bariéry to s nimi docela jde,“ směje se Beneš v narážce na slovenské duo, než vážným tónem dodává: „Jsou to bezva kluci, kteří se chtějí stát dobrými basketbalisty. Rádi se učí, vnímají a snaží se dělat věci správně, což je posouvá dopředu.“

Hlavní osobností týmu však je Pavel Pumprla, bývalý reprezentační kapitán, který i ve 36 letech zvládá odehrát průměrně 28 minut na zápas.

„Už má samozřejmě nějaký věk a nikdo nemůže čekat, že bude v každém utkání rozdílový hráč. To ale nijak nesnižuje jeho přínos pro tým. Má obrovské zkušenosti, je opravdový lídr v kabině, stále neuvěřitelný na obranné polovině. Jeho roli upravujeme i vzhledem k občasným zdravotním komplikacím,“ přibližuje Beneš.

Pavel Pumprla (vlevo) ze Slavie útočí na nymburský koš kolem Martina Kříže.

Slavia zatím plní ambiciózní cíle, které si vytyčila na začátku sezony. „Budeme se snažit dostat do skupiny A1, pokud se to nepovede, tak chceme přes skupinu A2 do předkola play off,“ říkal Beneš na předsezonní tiskovce.

Po šesti odehraných kolech figurují jeho svěřenci na sedmém místě vyrovnané tabulky. A všechny tři výhry posbírali doma, možná i díky tomu, že soupeři nejsou na halu nováčka zvyklí.

„Každá hala má svá specifika, máme koše zavěšené ze stropu, velký prostor za koncovou čarou, hlediště je jen z jedné strany,“ vyjmenovává trenér. „Jsme rádi, že se nám doma tak daří, přejeme si, ať je to tak i nadále.“

Ale zvýšený zájem o svůj tým po výhře nad Nymburkem neočekává. „Každý si myslí, že jsme měli jen velké štěstí a že je Nymburk v krizi. Já jim to vysvětlovat nebudu, aspoň nebudou motat hráčům hlavu,“ dodává Beneš s úsměvem.