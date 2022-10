A na evropské poháry opravíme zimák. Slavia spřádá basketbalové plány a vítězí

„Do budoucna bychom rádi poměrně výrazně renovovali hokejovou halu. Potom by to mohl být krásný prostor třeba i pro basketbal a jeho zápasy v evropských pohárech,“ přemýšlel na tiskové konferenci před utkáním Jiří Vrba, předseda spolku SK Slavia Praha.

Spolek v sobě zaštiťuje celkem 35 sportovních oddílů, mezi nimiž je od roku 2020 i nový a ambiciózní basketbalový klub, který se probojoval mezi tuzemskou elitu do NBL.

Ve druhém utkání sezony proti Olomoucku pomohl k prvnímu úspěchu osmi body i bývalý reprezentační kapitán Pavel Pumprla, jenž si pochvaluje propojenost jednotlivých oddílů.

Basketbalisté sdílí současnou halu s futsalisty a házenkáři, z čehož vznikl nápad společné permanentky. „Přijdu a podívám se na jeden zápas, pak si odskočím na párek nebo na kafe a vrátím se na další zápas. Tohle mi přijde pro sportovního fanouška strašně zajímavé,“ hodnotil šestatřicetiletý Pumprla, pro něhož jde pravděpodobně o poslední sezonu v roli sportovce.

„Když jsem zaznamenal, že o konci přemýšlí i Jarda Jágr, tak jsem si říkal, že já můžu taky,“ usmíval se. „Ale vážně. Nejde ani tak o zdraví. Zdravotní stav by šel nějak překonat, ale spíše už mě lákají i jiné věci než profesionální sport,“ vysvětlil.

Síla celku trenéra Pavla Beneše se teprve ukáže. Třináctibodovou porážku v premiéře s třetím celkem předešlého ročníku Brnem jeho svěřenci napravili s Olomouckem, které bylo loni jedenácté.

A cíle pro sezonu? „Snažit se dostat do skupiny A1. Pokud se to nepovede, tak se dostat přes skupinu A2 do předkola play off,“ vysvětlil trenér, že ambicí je skončit minimálně mezi deseti nejlepšími. Prvním skutečným testem těchto cílů by mohl být příští domácí zápas s loni osmou Slunetou, který se uskuteční 15. října.

Ať je kde přivítat Evropu

„Profesionální sport se dělá pro fanoušky, kterým chceme v příštích letech nabízet atraktivní zápasy. A ty nejatraktivnější jsou proti zahraničním soupeřům,“ nastínil dlouhodobější cíle předseda basketbalové Slavie Marián Pagáč. „Jestli se nám u toho povede domácí úspěch, tak super, ale primárně chceme mít co nejlepší soupeře.“

I s halou vedle zimáku má vedení Slavie do budoucna velké plány. „Postup basketbalistů byl pro nás příležitostí investovat do haly. Do roka a půl by mohla být zbrusu nová,“ odhalil Vrba.

Robert Rožánek, Pavel Pumprla a Juraj Páleník (zleva) v dresech basketbalové Slavie

„Naší ambicí je vyprodávat halu. Až vyprodáme tu naši, tak budeme chtít vyprodat větší,“ vyjasňoval Pagáč. Na něj navázal Vrba, který upřesnil, že onou větší halou by pak mohl být hokejový Eden.

„Jsme na začátku cesty. Rádi bychom se v budoucnu dostali k tomu, kde jsou jiné velké evropské sportovní značky,“ vzpomínal Vrba kluby jako turecké Fenerbahce nebo řecký Panathinaikos, které kromě kvalitního basketu září i v jiných odvětvích.