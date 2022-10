Děčín přehrál Slavii a vévodí basketbalové lize, Ústí má první vítězství

První vítězství v pátém ligovém utkání vybojovalo Ústí nad Labem, které zdolalo Hradec Králové jednoznačně 110:77. Slunetu táhl za výhrou Spencer Svejcar, který 32 body vyrovnal nejlepší střelecký výkon sezony. Kapitán Ladislav Pecka si připsal double double za 15 bodů a 13 doskoků.

Hostům se hned v úvodu zranil nejlepší týmový střelec David Škranc. Lídrem Hradce byl s 23 body Maksim Šturanovič.

„Po nepovedeném startu do sezony to bylo těžké utkání na hlavu, ale zvládli jsme to nadmíru dobře. Poprvé jsme dokonce překonali hranici 70 bodů a já nemusím vymýšlet synonyma k impotenci v útoku. Musím pochválit hráče, protože to období nebylo lehké. Dnes jsme předvedli velmi dobrý výkon a věřím tomu, že se od toho odrazíme,“ řekl ústecký kouč Jan Šotnar, jehož tým si pomohl k vítězství 14 trojkami.

„Rozhodilo nás rychlé zranění Davida Škrance. Najednou jsme začali zmatkovat a než jsme se rozkoukali, bylo to o 15 a pak už to byl válec. Domácí trefovali jednu trojku za druhou a my jsme nebyli schopni je zastavit nebo alespoň faulovat,“ uvedl hradecký trenér Lubomír Peterka.

„Druhý poločas jsme měli relativně slušný nástup, stáhli jsme to na 15 bodů, ale pak to prostřídám a noví hráči to prostě nebyli schopni udržet,“ dodal.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 5. kolo BK Armex Děčín - SK Slavia Praha 80:63 (22:16, 41:36, 59:52)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 22, Pomikálek 14, Kroutil 12, Nichols 10 - Dworsky 20, Rožánek 16, Bruner 9. BK Sluneta Ústí nad Labem - Královští sokoli Hradec Králové 110:77 (34:20, 62:44, 83:65)

Nejvíce bodů: Svejcar 32, Martin 20, Pecka 15, Johnson 13 - Šturanovič 23, Mandalinič 17, Goga, Kábrt a O. Peterka po 10.