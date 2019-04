Nejkrásnější chvíle, největší zklamání. Brnem cloumaly semifinálové emoce

„Nemám slov. Musím si pořád promítat v hlavě, že jsme ve finále. Jedna věc je postup a druhá výkony, jaké tenhle tým s velkým T po celou sérii předváděl. Gradovalo to dnes. Je to nejkrásnější moment v mém sportovním životě,“ pravil trenér Žabin Viktor Pruša.

Finále začne 17. dubna v Praze. Na KP Brno čeká už od úterka série o bronz proti Hradci Králové.

„Máme ještě o co hrát, ale tohle je zklamání. Momentálně to cítím tak, že je to největší zklamání v kariéře,“ přiznala opora poraženého celku Edita Šujanová.

„Poté, co jsme vyrovnaly z 0:2 na 2:2 na zápasy, jsem věřila, že nabranou energii využijeme a proměníme v postup. Bohužel to nevyšlo,“ řekla.

Energie naopak prýštila z nadšeně hrajících Žabin. Přestože střídaly méně hráček a dvě z nich (Michaela Vacková a Beáta Adamcová) strávily na ploše celých 40 minut, vložily do soubojů víc zápalu i obětavosti.

„Bojovaly jsme, když byl rovnocenný balon, šly jsme do toho, najížděly jsme, daly jsme do toho srdce a myslím si, že jsme si to zasloužily,“ jásala Michaela Vacková z Žabin.

Na jejich straně hřiště vypukl obrovský mumraj, americká posila Marques Webbová pobíhala dokola s klubovou vlajkou na žerdi a někteří funkcionáři měli v očích slzy.

Žabiny v číslech 5 let je to od posledního finále Žabin. Pražskému USK podlehly ve třech zápasech. 6 let trvá v lize neporazitelnost USK. Naposled ho porazily Žabiny ve finále roku 2013. 2 hráčky z nynějšího kádru Žabin (Křivánková a Vacková) byly už tehdy při výhře na soupisce, ale nehrály.

Už poslední minuta utkání se vymykala tomu, co se děje na palubovkách běžně. Posledních 40 vteřin se nehrálo, vítězky se radovaly, skákaly jedna po druhé, náhradnice se stěží držely na lavičce.

„Nic takového jsem nikdy nezažila,“ řekla Nikola Dudášová, autorka 13 bodů na straně vítězek.

Žabiny, stále ještě nejúspěšnější klub českého ženského basketbalu, se po letech útlumu vrátily do ligového finále dřív, než směly doufat.

„Modlily jsme se za to, dokázaly jsme to jako tým a jsme nejšťastnější. Tohle je ten nejkrásnější pocit,“ sypala ze sebe Vacková.

Bitva měla od atmosféry v hledišti po nasazení na hřišti všechno - kromě zvratů ve skóre. Žabiny prohrávaly jen krátce na začátku první čtvrtiny. Hned poté, co se v královopolské hale minuta ticha na počest zemřelého legendárního hráče a trenéra Iva Mrázka změnila v bouři z hrdel 1 200 diváků, si hostující hráčky bitvu podmanily pro sebe.

„Nemůžu říct, že bychom je podcenily. Asi nás svým způsobem svázala nervozita,“ hlesla Šujanová.

Za první poločas její tým „nasekal“ 14 ztrát všeho druhu, od kroků přes útočné fauly po špatné přihrávky. „Chtěly jsme dobrý začátek. Neznamená to nutně vést vysokým rozdílem, ale uhlídat si hru tak, abychom byly schopné diktovat tempo. To se nám nepovedlo. Plynuly z toho chyby a ztráty. Bylo pak strašně těžké dotahovat,“ konstatovala stěžejní hráčka KP Brno. Poločas domácí celek prohrál 31:45.

Maximem královopolských vicemistryň, považovaných před sérií za mírné favoritky, bylo díky jejich vzepětí v obraně po poločase snížení na šestibodový rozdíl.

„My jsme ale nikdy nepomyslely na to, že bychom mohly prohrát,“ sdělila hrdě Vacková.