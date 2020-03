Anatomie přenašeče. Odpusťte, kaje se teď basketbalista Gobert

Basket

Dalších 9 fotografií v galerii Francouzský pivot Rudy Gobert se nakazil koronavirem, kvůli němu stojí celá NBA. | foto: Profimedia.cz

dnes 0:00

Pokud bychom chtěli použít černý humor, o což se ostatně s grandiózním neúspěchem pokusil i tento 216 centimetrů vysoký muž, dalo by se třeba napsat: Pokud by koronavirus neměl Rudyho Goberta, musel by si ho vymyslet.