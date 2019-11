Kouč basketbalistů: Favority nebudeme, ale můžeme porazit každého

V úvodní tříčlenné skupině Uruguay a Turecko. V té vedlejší, která vygeneruje dva semifinalisty, domácí Kanada a Řecko. No, žádná hitparáda: cesta ze premiérovou účastí českého basketbalu na letních hrách je po středečním losu pěkně krkolomná a plná výmolů.

„Už jsme předvedli, že můžeme hrát proti každému a taky můžeme každého porazit,“ věří izraelský šéf reprezentační lavičky. „Jasně, nejsme favorité. Na druhou stranu půjde jen o jeden týden v červnu. K postupu musíte posbírat tři až čtyři výhry.“



Jaká je tedy výchozí situace?.

Řekněme, že porazíme Uruguay. Pak bude potřeba zvládnout minimálně dva ze tří zápasů proti Turecku, Řecku, Kanadě. Už v semifinále budeme muset porazit někoho hodně těžkého. Na druhou stranu to vypadalo, že týmy v dalších skupinách byly spokojené, když nás viděly jinde. Máme svoji sílu.

V olympijské kvalifikací v roce 2016 vás vyřadili domácí Srbové. Dají se tyhle dvě situace srovnat?

Domácí by vždycky měli být favority. Pokud bude mít Kanada kompletní kádr, bude to v Kanadě platit i o ní. Zároveň jsou tu Turci, Řekové i my. A řekl bych to takhle: Pořád je to lepší než hrát proti Srbsku v Bělehradě. To určitě.

Jak by měla vypadat příprava? Vydáte se rovnou za oceán, abyste si zvykli na velký časový posun?

Je to ošidné. Musíme si sednout a probrat to. Uvidíme, jak všechno zařídíme, včetně přátelských zápasů. Příprava nebude dlouhá, ligy skončí hodně pozdě.

O olympiádu se minimálně porvete. Jak moc jste na to hrdý?

Je to velká odměna za to, co jsme dokázali letos v létě i v minulých letech. Jsem velice pyšný za sebe, za Českou republiku i za hráče. Zaslouží si to. Nikdo nám to nedal jako nějaký charitativní dárek. Teď je před námi únorové reprezentační okno na kvalifikaci Eurobasketu 2021 (Česko má jako pořadatel už účast jistou). Hned potom začneme přemýšlet nad přípravou na olympiádu.

Budete zkoušet další hráče?

Samozřejmě budeme chtít vidět pár nových jmen a dostanou víc minut. Ale zároveň nechceme žádné zápasy prohrávat. Především doma. Výsledky v tomto případě nejsou úplně to nejdůležitější, ovšem my rádi vyhráváme, tak jako každý. Ať už jde o přátelský zápas, nebo o šachy s přáteli.

Jak hodnotíte prostor, který klíčový muž Tomáš Satoranský dostává za Chicago Bulls?

Po individuální stránce odvádí dobrou práci. Viděl jsem nějaké zápasy, kontroloval hru, je pro tým velice důležitý. V NBA je tolik zápasů, že to vždycky občas bude nahoru-dolů, to je život. Ovšem všichni vědí, že nemají mužstvo, které by soupiskou náleželo k úplně nejlepším. Doufám, že udělají play off.

Pokud ne, měl by aspoň před olympijskou kvalifikací dost času na odpočinek.

Možná, ale Tomáš nerad odpočívá (úsměv). On navíc ví, jak se má připravovat, i pokud by skončil v dubnu. Podstatné je, aby byl zdravý a zakončil sezonu dobře. Pak se uvidí.