Go Canada! Český sok v olympijské kvalifikaci staví Dream Team

Město Victoria na ostrově Vancouver náleží mezi nejpřekvapivější lokality pro olympijskou kvalifikaci o Tokio 2020. Jenže Kanada hraje vabank. Letos přivedla k národnímu celku Nicka Nurseho, kouče šampionů NBA Toronto Raptors. Investovala peníze i lobbing, aby se stala jednou ze čtyř pořadatelských zemí pro poslední přetahovanou o letní olympiádu.

A teď inkasuje první dividendy.

„Jsem připravený a nadšený. Chci ukázat, že jsem správný lídr. Jdu do toho naplno,“ vzkázal Jamal Murray, hvězda Denver Nuggets, jenž v současné sezoně NBA střílí průměrně skoro 19 bodů na zápas.

Jamal Murray z Denveru pózuje fotografům.

Přidávají se další. Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City (18,8 bodu na utkání). R. J. Barrett z newyorských Knicks (15,2). Dillon Brooks z Memphisu (12,8) a další minimálně tři zástupci NBA včetně šampiona z roku 2016 Tristana Thompsona (14,2). Trenérovi se tak po hrstech hlásí zkušenosti, šéfovství, body, centimetry.



Zkrátka mančaft jako hrom.

„Pokud bude mít Kanada svoje hvězdy, je doma určitě favorit,“ říkal trenér české reprezentace Ronen Ginzburg - a to ještě neznal hodinu od hodiny sílící soupisku mužstva, na které Češi mohou narazit v semifinále, případně ve finále turnaje (od 23. do 28. června).

R. J. Barrett (9) z New Yorku letí ke koši Philadelphie.

„Je skvělé, že do toho jdeme spolu. Že budeme bojovat za Kanadu, že chceme naší zemi zařídit olympiádu,“ raduje se Barrett pro TSN.

Zároveň se chce dodat: Bylo načase! Basketbal v Kanadě patrně nikdy nesesadí z trůnu pro národní sport hokej, ale roste. V kosmopolitním Torontu dokonce rozjetí Raptors začínají válcovat výsledkově chřadnoucí značku Maple Leafs.

Jenže národní tým letos dostal míčem mezi oči. Když se tvořila nominace pro světový šampionát v Číně, zranění střídala omluvenky a sešli se jen dva borci z NBA, zmíněný Birch a Cory Joseph, žádné velké hvězdy. Pro tým, který Tomáš Satoranský před šampionátem viděl jako možného pokořitele USA, tak přišel hrozivý kvalitativní veletoč. Na rozdíl od Čechů vůbec nepostoupil ze skupiny, na MS skončil jedenadvacátý.



To je při potenciálu, který nabízí šestnáct jmen z NBA, prachbídný výsledek.

I proto na startu ročníku 2019/20 generální manažer kanadského národního týmu Rowan Barrett, otec newyorské hvězdičky R. J. Barretta, poctivě objížděl krajany působící v nejlepší lize světa. „Nastiňujeme hráčům naše plány. Mluvíme o potenciálu, který tohle mužstvo může mít. Taky se potkáváme s těmi, kdo je v jejich rozhodnutích mohou ovlivnit,“ líčil Barrett pro Sportsnet.

Žebříčkově i podle výsledků z čínského šampionátu jsou nad Kanaďany nejen Řekové s ikonou Janisem Adetokunbem, ale také Turci a Češi - jenže teorie je v tomto případě dosti šedivá, zato chystaný kanadský Dream Team hraje všemi krásnými barvami basketbalu.



A může být ještě lépe. Povzbuzeno přísliby od tolika opor hodlá vedení oslovit také Andrewa Wigginse z Minnesoty, elitního kanonýra NBA (25,2 bodu na zápas), který přitom kvůli osobním sporům poslední dobou nereprezentuje.

„Bude jen na jeho rozhodnutí, zda nominaci přijme,“ řekl kouč.

Andrew Wiggins z Minnesota Timberwolves při oficiálním focení

Někdejší nejlepší nováček NBA Wiggins by už Kanadu z favorita olympijské kvalifikace pomalu posouval mezi spolufavority na medaili z Tokia. Tedy na papíře. Sám trenér Nurse euforii brzdí: „Naše skupina je opravdu těžká. Ale tak to má být, olympiádu si musíte zasloužit. My pro to uděláme maximum.“

K české nelibosti se tak bude dít s maximálně silným kádrem.