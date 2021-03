Proti Brnu nastoupí basketbalisté Pardubic i s čerstvou posilou

11:25

S Nymburkem se zkrátka povětšinou měřit nelze. Minulý zápas od něj basketbalisté Pardubic dostali výprask 77:109, a i když se duel do statistik samozřejmě počítá, jako by Východočechům začínala nadstavbová skupina A1 pořádně až ve středu. V 17.30 nastoupí na domácí palubovce proti Brnu a pochopitelně si mohou věřit daleko víc. Obzvlášť když se jim do sestavy vrací TJ Dunans a první utkání po návratu odehraje i Dominez Burnett.