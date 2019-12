Pardubičtí basketbalisté derby s Hradcem proměnili v exhibici

„Pro všechny byla určitě zábava tenhle zápas sledovat, padla spousta košů a hrálo se velmi rychle,“ poznamenal trenér vítězné Beksy Kenneth Scalabroni. „Sice nám chvíli trvalo, než jsme po té pauze chytili rytmus, ale od druhé čtvrtky jsme začali hrát vážně dobrý basket. Lépe jsme bránili, pohybovali se po palubovce a dostávali soupeře pod tlak. Celkově jsem spokojený s tím, co jsme předvedli. Vyhrát je vždycky fajn,“ dodal kouč 4. týmu ligy.



První čtvrtina byla hodně divoká z obou stran, protože Pardubice i Hradec dávaly laciné koše a stav kvapem narůstal. Už po necelých pěti minutách to bylo 15:15, úvodní čtvrtku nakonec Beksa získala pro sebe poměrem 30:27.

Po krátké přestávce domácí vzadu podstatně utáhli šrouby. To Hradečtí okolí svojí obroučky dál hájili lehkovážně a favorit se jim brzy začal vzdalovat. Smršť pardubických bodů a hradeckých chyb nezastavil ani oddechový čas kouče Královských sokolů Lubomíra Peterky; křídelník Beksy Škranc dal záhy už svou čtvrtou trojku v první půli a hodně vidět byl i agilní Pavlovič, který bavil obecenstvo na Dašické efektními kousky zejména po spolupráci s Půlpánem a Švrdlíkem.

„Musím uznat, že Beksa byla od druhé čtvrtiny lepší. Tam se to zlomilo - pak už to byla jen otázka skóre,“ konstatoval trenér Hradce Peterka. „My jsme se ve druhé části začali zaobírat tím, jestli to v nějaké situaci byl faul, nebo nebyl, a jestli nás plácli, nebo ne. Přestali jsme hrát a valil se na nás jeden protiútok za druhým. Hráči si přestali věřit. Pak jsme propadali. Pardubice byly lepší ve všech aspektech, na doskoku i ve střelbě,“ povzdechl si kouč hostí.



V úvodu druhé půle to bylo hnedle o dvacet a tenhle náskok si Pardubice plus minus držely. V závěrečné čtvrtce do hry promluvilo podvědomí domácích hráčů: s takřka jistým triumfem v kapse polevili v tempu a nechali soka přitáhnout se zpět na 15 bodů. Potom nicméně znovu zapnuli a finiš proměnili v exhibici. Tři hráči Beksy se dostali přes 20 bodů. Pavlovič jich dal 27, Škranc a Švrdlík shodně 21. Půlpán navíc dosáhl na ceněný double-double (13 bodů a 10 asistencí) a Škrancův čtvrtý bod byl zároveň tisícím v nejvyšší soutěži.

„Bylo super zase po dlouhé době hrát před vlastními fanoušky, kterých přišla spousta (1 390). Takhle při svátcích jsem to moc nečekal, za to jim děkuju,“ řekl Škranc.

Další utkání čeká pardubické basketbalisty v neděli 5. ledna od 18 hodin na palubovce ústecké Slunety.