Zastavit Marka a Puršla! Hradec Králové hostí třetí Svitavy

Pět zápasů, pět výher.

Taková je bilance Svitav v posledních týdnech minulého roku. Už jen tento fakt ukazuje, jak silný soupeř dnes do Třebše přijede. „Svitavy jsou dlouhodobě velmi kvalitní tým,“ potvrzuje obtížnost dnešního úkolu kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Jeho tým si závěr roku pokazil špatným výkonem v derby v Pardubicích, kde dva dny před Silvestrem prohrál o 35 bodů (71:106). „Po dvou vydařených utkáních jsem očekával lepší výsledek, nicméně musím uznat, že Pardubice byly od druhé čtvrtiny lepší. Tam se utkání zlomilo, pak už se jenom dohrávalo,“ uvedl k nevydařenému zápasu hradecký kouč.

V zápase už nenastoupil pivot Dominik Heinzl, letní posila týmu, který po vzájemné dohodě v Hradci skončil a odešel do Ostravy. Právě pod koš proto klub usilovně shání nového hráče, s velkou pravděpodobností se jím stane borec ze zahraničí. „Není to jednoduché, ale pokud bude něco jen trochu schůdného, tak to vezmeme,“ potvrdil trenér.

Hradec zakončil podzim se čtyřmi výhrami, což je o jednu více, než v minulé sezoně získal za celou základní část. Drží sice devátou příčku, ale týmy za ním nemají propastnou ztrátu. Navíc se ji snaží smazat i tím, že své kádry posilují.

O Ostravě byla už v souvislosti s Hamplem řeč, vzadu nechce zůstat ani právě poslední Kolín, který jako jediný zatím získal jen dvě výhry, na Ostravu a Brno ztrácí jednu a na Hradec dvě. Kolínští na začátku roku přivedli hned dvě americké posily. První je Anthony Durham, 190 centimetrů vysoký borec, druhou 208 vysoký John Mitchell. „Nikdo nechce zůstat vzadu a projít si na konci sezony baráží,“ komentoval počínání soupeřů Peterka.

Královští sokoli loni prošli baráží a účast v NBL si zajistili až výhrou v jejím posledním zápase. Letos by se podobnému dramatu rádi vyhnuli a nakročeno k tomu nemají špatně. Případný dnešní úspěch proti velkému favoritovi (zápas začne v 18.30) by jim v jejich snaze hodně pomohl. „K tomu, abychom vyhráli, je důležité zastavit Romana Marka na perimetru a Šimona Puršla pod košem. Pokud se navíc prosadí naši hráči z lavičky, je tu šance doma Svitavy potrápit,“ poznamenal k tomu kouč.

Pro hradecký tým dnes začíná náročný týden, už ve středu je totiž čeká v Praze utkání Českého poháru s USK a za týden vyrazí na ligový duel do Kolína.