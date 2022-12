Opavští basketbalisté zastavili propad ligou tabulkou stovkou

„Poslední dobou nebyly naše výsledky bůhvíjaké. Nejsme zvyklí prohrávat. Už se začínalo mluvit o nějaké dece, ale naštěstí jsme ukázali, že jsme dobrý tým,“ řekl opavský asistent trenéra Kryštof Vlček.

Opavští z předešlých šesti duelů vyhráli jediný a z druhé příčky se propadli na šestou...

„V těch zápasech nám pořád někdo chyběl, dost zápasů jsme hráli jen s jedním rozehrávačem,“ připomněl opavský pivot Jakub Mokráň.

Ani v sobotu nebyli domácí v plné síle. Od konce listopadu jim schází americký pivot Dontay Bassett a zatím není jasné, kdy a zda vůbec se do hry vrátí. „Má problémy s koleny. Netušíme, kdy bude moci hrát,“ přiznal Vlček.

Se sedmnácti body nejlepšího střelce utkání Filipa Zbránka těšilo, že Opavští střetnutí s Kolínem odpracovali jako tým. „Je to pro nás důležité vítězství, ale dál musíme tvrdě pracovat, abychom podávali výkony jako dneska a posunovali se nahoru, kde jsme zvyklí být,“ uvedl Filip Zbránek.

„Ještě by bylo fajn, abychom přidali nějaké doskoky a vyvarovali se hloupých faulů,“ uvedl Jakub Mokráň. S jeho návratem do hry se podle Vlčka zlepšila hra družstva v obraně i útoku. „Dnes do ničeho nepustil Číže, ale je schopný ubránit všechny protihráče, bez ohledu na jaké pozici hrají,“ řekl Vlček.

Opavští podruhé v sezoně nastříleli přes sto bodů. Ten stý Kolínu dal v 39. minutě pivot Miroslav Kvapil.

„Normálně bych řekl, že to nic neznamená, ale po těch předchozích výsledcích je to povzbuzení a dárek pro diváky,“ podotkl Kryštof Vlček.

„Od první minuty bylo na hřišti jen jedno družstvo,“ ocenil Opavu kolínský kouč Adam Konvalinka. „Ale prohrát doskoky o dvacet, to je dost průšvih. Domácí měli mnohem víc energie.“

Ostravští vyhráli v Praze

Basketbalisté NH Ostrava zvítězili potřetí ze čtyř minulých zápasů v halách soupeřů. „Pro nás to je další cenná výhra,“ řekl ostravský rozehrávač Matěj Majerčák po zápase s USK Praha (95:85). „Začali jsme ale trochu ležérně. Měli jsme velké problémy s útočným doskokem domácích, což se postupně změnilo. Bojovali jsme jako tým.“

Trenér Adam Choleva podotkl, že výkonnost mužstva stoupá. „Museli jsme si sice pomoci zónovou obranou, ale stejně jako v domácím utkání se nám podařilo uhlídat tak kvalitní hráče, jakými jsou Pipes a Böhm,“ uvedl Choleva.