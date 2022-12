Máme teď z čeho těžit, říká opavský basketbalový pivot Mokráň

Mokráň přišel do Opavy před touto sezonou ze slovenské extraligy, kterou hrál pět sezon za Prievidzu a Svit. A jen potvrzuje, že je posilou.

„Minulé zápasy nám neustále někdo chyběl. Dost jsme jich odehráli jen s jedním rozehrávačem, protože nám scházel buď Kouřil, nebo Šiřina,“ řekl třiadvacetiletý slovenský reprezentant Mokráň po sobotní výhře nad Kolínem 102:80.

Opavští tak na začátku druhé poloviny základní části národní ligy zabrali poté, co z předešlých šesti duelů pět prohráli.

Letos je ještě čekají zápasy ve středu v Praze se Slavií, 28. prosince od 18.00 doma s Hradcem Králové a příští rok odstartují hned 4. ledna v 17.30 v Ostravě.

„Vzhledem k marodce byla naše situace těžká. Kromě rozehrávačů nám vypadl i Američan Dontay Bassett, proti Ostravě (83:92) zase já. Teď s Kolínem jsme konečně byli skoro kompletní, i když bez Bassetta, který tak brzo zřejmě nebude,“ podotkl Mokráň.

Kolínu jste nastříleli přes sto bodů. Jak důležitá je pro tým druhá stovka v sezoně?

Podstatná je výhra, i když se nám konečně dařilo střelecky tak, jak jsem to u Opavy viděl z videí ještě před sezonou. Tady jsou super střelci a tentokrát nám to sypalo.

Kolínu jste dali patnáct trojek, které jsou silnou stránkou Opavy. Je to znát?

Ano, určitě. Jenže v předešlých zápasech vždy někdo střelecky uspěl, ale nebylo to tak, že by se prosazoval celý tým. Proti Kolínu jsme to konečně zlomili (pět hráčů dalo 14 a více bodů – pozn. red.).

Opavské mužstvo, které bylo roky bez větších změn, se před tímto ligovým ročníkem obměnilo. Bylo pro vás snadnější do něj zapadnout?

Tady se zapadá velice lehce. V Opavě se hraje týmově. Nahráváme si, v družstvu je dobrá atmosféra. Pomohlo mi, že skončil Martin Gniadek, který byl lídrem, protože dostávám i nějaké minuty navíc. Tím jsem se hned na začátku chytil.

Takže už jste si na Opavu zvykl?

Hraje se mi tady velice dobře, přestože teď to vzhledem k těm zraněním a chorobám bylo složitější. Před Kolínem jsem kvůli viróze týden netrénoval. Konečně jsem si to zase vychutnal.

Opavští jako jeden z mála klubů v Česku stále až na výjimky sázejí převážně na české hráče. Vy jste jedním ze dvou cizinců. Co tomu říkáte?

To je velmi dobrá vizitka pro český basket, že tady máte tolik kvalitních hráčů, kteří mohou hrát na vysoké úrovni.

Šel jste do české národní ligy i za vyšší kvalitou, než jaká je ve slovenské extralize?

Česká liga je o něco lepší. Hlavně tady máte více silnějších týmů. Ale i soupisky českých mužstev jsou širší, je na nich více kvalitnějších basketbalistů. Na Slovensku jich je v jednom celku většinou pět šest, nejvýše sedm. Málokdy deset jedenáct jako tady.

A přitom Levice v základní skupině FIBA Europe Cupu vyřadily Opavu...

To ano. Ale měli jsme smůlu. Soupeř podal neskutečný výkon, hlavně Laporník s Freemanem (oba dali dohromady 66 bodů – pozn. red.). My jsme bohužel hráli bez Kouřila, takže Šiřina musel být na hřišti mnohem déle, než je obvyklé. Ubývaly nám síly.

Mohl se na vašich nedávných pěti prohrách v první polovině základní části projevit i náročný program?

Nějaké síly nám evropský pohár vzal, ale na to se vymlouvat nemůžeme. Spousta mužstev ho hraje také. Pro nás to byla hlavně výborná zkušenost, odehráli jsme kvalitní zápasy. Máme teď z čeho těžit. Mohlo by se to projevit ve zbývající části sezony.