Utkání bude jedině o nás, říká před soubojem s Brnem pardubický Kohout

„V této sezoně není vůbec radno Brno podceňovat. Ve své hře má sice výkyvy, jenže mají dobře poskládaný tým a nechat je ‚čuchnout‘ by pro nás nemuselo dopadnout dobře,“ říká směrem k večernímu střetnutí na klubovém webu pivot Beksy Ondřej Kohout.

Podle něj bude duel jednoznačně o hlavách pardubických hráčů. „Hlavně o nás, nebo přesněji, jedině o nás,“ odhaduje Kohout a dodává: „Pokud se nám podaří hrát týmovou hru a zapojíme do hry víc hráčů jak v obraně, tak v útoku, neměli bychom mít sebemenší problém. Kdyby to bylo jinak, tak se to může na průběhu zápasu projevit.”

Východočeši musí k utkání v první řadě přistoupit úplně jinak než k tomu poslednímu loňskému s Olomouckem, které prohráli jednoznačně 76:99...

„V naší hře vázla jedna zásadní věc: řešení soupeřova pick-and-rollu. Prostějov najednou měl volné střelce na trojce, pod košem, na doskoku... V týmové obraně máme ještě rezervy, na kterých musíme zapracovat,“ má jasno Kohout.

„Musíme zlepšit hru po celém hřišti. Bude potřeba hrát maximálně agresivní basketbal a udržet se ve vysokém tempu po celých 40 minut hry. A musíme dávat pozor na brněnského rozehrávače Geigera nebo mladého Farského a Stegbauera,“ plánuje zase Levell Sanders.