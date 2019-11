Úplně se nám rozsypala obrana, litují v Ostravě. A Olomoucko má stovku

„Nedávali jsme otevřené střely, to je pravda. Ale hlavní problém byl přesto pod naším košem. Vůbec jsme nehráli, co bylo v plánu. Úplně se nám rozsypala obrana,“ posteskl si ostravský kouč Peter Bálint. „Byl to nejhorší výkon v probíhajícím ligovém ročníku.

Domácí se po předchozím výprasku s Nymburkem zvedli. Prohrávali pouze jednou, a to hned v první minutě střetnutí. Už v poločase vedli o patnáct bodů, do poslední čtvrtiny vstupovali za stavu 79:50 a závěrečné minuty mohla dohrávat sestava složená výhradně s mladých klubových nadějí.

„Z toho jsem měl největší radost. Na obou stranách hřiště bylo hodně kluků, kteří mají všechno před sebou. To je z pohledu budoucnosti hodně příjemné,“ uvedl trenér Olomoucka Predrag Benáček, podle něhož konečný výsledek ovlivnil výkon Ostravy.

„Nová huť tentokrát neukázala, co umí. Viděl jsem její předchozí zápas a měl z ní respekt. Výkon proti Brnu ale naštěstí soupeř nezopakoval. Vítězství přinesla naše bojovnost, každý si odvedl svoje. Chytili se někteří kluci, kterým to zatím příliš nešlo. Třeba František Váňa předvedl nejlepší výkon od začátku sezony,“ těšilo Benáčka.