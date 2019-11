Olomoucko přetlačilo vicemistra. Řádil Palyza, přiklonilo se štěstí

„Mentálně to byl pro nás extrémně těžký zápas. Po porážce v Kolíně jsme potřebovali zabrat a Děčín opravdu není tým, na kterém by měl jeho soupeř chytat formu. Zvládli jsme to bojovností, navíc se k nám přiklonilo štěstí,“ oddechl si kouč vítězů Predrag Benáček, kterému stále chyběl nejlepší hráč ligy Javonte Douglas. „Týmový výkon absenci nahradil. Hlavně prodloužení jsme odehráli výborně.“

Lídrem byl Lukáš Palyza. Kapitán Olomoucka nechtěl připustit další porážku a dosáhl na double double, k 27 bodům přidal 12 doskoků. Na kontě má i deset získaných faulů. „Odehrál opravu dobrý zápas,“ pochválil Palyzu Benáček.

Děčín dřel a hlavně do přestávky byl lepší. O slibný náskok ovšem přišel a nakonec zápas ztratil v nastaveném čase.

„Do utkání jsme šli s tím, že se budeme rvát celých čtyřicet minut. Nakonec to bylo ještě o pět minut déle. Z pohledu nasazení nemůžu hráčům nic vytknout. Prohráli jsme, přesto je za přístup pochválím,“ hodnotil střetnutí děčínský kouč Tomáš Grepl. „Chyběla jen ta třešnička na dortu v podobě výhry. Scházelo nám trošku štěstí při některých střelách za tři body v nastaveném čase,“ dodal.

Přes čtyřiačtyřicet minut strávil na palubovce domácí univerzál Malik Morgan a k úspěchu pomohl nejlepším výkonem v sezoně. Připsal si 20 bodů a 10 doskoků.

„Do zápasu jsme opravdu nevstupovali s nějakým dobrým pocitem. Předchozí duel si tým rozebral u videa, hráči o něm mluvili. Věděli jsme, že do dalšího střetnutí musíme dát mnohem více energie, to se povedlo,“ řekl Morgan.