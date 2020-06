Hankins dal na agenta, závazek v Česku setřásl. Nymburk získal Kováře

Hankins se po loňském příchodu zařadil mezi klíčové hráče Nymburka, kterému pomohl k tuzemské neporazitelnosti a vítězství v základní části Ligy mistrů.

Ač měl třiadvacetiletý podkošový hráč smlouvu ještě na další rok, rozhodl se využít výstupní klauzuli a odejít do izraelského klubu Maccabi Rišon, za který dohraje aktuální ročník. Poté bude 211 centimetrů vysoký Američan volný.

Nymburku, v jehož barvách si vysloužil místo v ideální sestavě uplynulé sezony NBL, bude chybět také v plánovaném podzimním závěrečném turnaji Ligy mistrů.

„Zach dal na rady agenta a využil výstupní opce ve smlouvě. Nymburský klub o pokračování spolupráce stál. Svými výkony však upoutal pozornost i v ostatních evropských klubech, čehož chtěl hráčův agent využít,“ mrzí rozchod Středočechy.

Zach Hankins v Lize mistrů:

Novou posilou mistrovského týmu bude devatenáctiletý český reprezentant Luboš Kovář ze Svitav. S klubem podepsal víceletý kontrakt.

Kovář dříve hrál za nymburskou akademii, poslední tři sezony strávil ve Svitavách. „Je to pro mě obrovská výzva a moc se na to těším. Když jsem odcházel do Svitav, tak jsem si říkal, že se sem chci jednou určitě vrátit, a ono se to povedlo už za tři roky. Tomu jsem popravdě vůbec nevěřil,“ uvedl tachovský odchovanec v tiskové zprávě.

Luboš Kovář při Utkání hvězd Kooperativa NBL

„Příchod Luboše Kováře navazuje na loňský přestup Jakuba Tůmy. Každý rok chceme přivést jednoho mladého talentovaného hráče,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Na svůj mladý věk má odehrané už tři sezony v nejvyšší soutěži, spousta lidí ho bere jako zkušeného hráče, ale je mu stále teprve 19 let. U nás dostane prostor se dále zlepšovat a zapojí se do herní rotace. V lize bychom mu chtěli dávat prostor i v důležitých momentech, jako tomu bylo letos u Jakuba Tůmy,“ uvedl Sokolovský.