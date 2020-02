Usoužení Knicks zůstávají nejhodnotnějším klubem NBA

Zvětšit fotografii Elfrid Payton z New York Knicks po úspěšné smeči. | foto: AP

dnes 14:49

Třebaže na hřišti se jim nedaří, jsou basketbalisté New York Knicks znovu nejhodnotnějším klubem NBA. Odborný magazín Forbes vyčíslil jejich cenu na 4,6 miliardy dolarů (105 miliard korun), za uplynulý rok tudíž vzrostla o 15 procent. Mužstvo přitom z dosavadních 54 zápasů v sezoně vyhrálo jen 17 a hrozí mu, že se posedmé za sebou neprobojuje do play off.

Hodnotnější než Knicks, kteří tomuto basketbalovému žebříčku kralují už pět let, je v elitních severoamerických soutěžích pouze tým amerického fotbalu Dallas Cowboys. Jeho cena podle Forbesu činí 5,5 miliardy dolarů. V NBA následují za Knicks na dalších místech Los Angeles Lakers (4,4 miliardy) a Golden State Warriors (4,3). Čtvrtí jsou Chicago Bulls (3,2), za které hraje jediný český zástupce v lize Tomáš Satoranský. Průměrná hodnota klubů NBA poprvé překročila dvě miliardy. Obhájci titulu Toronto Raptors jsou desátí (2,1), poslední místo v tomto ekonomickém pořadí patří Memphisu Grizzlies (1,3). Rekordní loni byly podle časopisu také celkové příjmy NBA, které dosáhly 8,8 miliardy dolarů.