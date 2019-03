Nabourat komfortní zónu soků z Hané, tak zní pardubický cíl

„Vnímáme, že hosté mají ve svém středu dva nejlepší střelce ligy a zápas pro ně musíme udělat co nejtěžší,“ uvedl před středečním mačem (od 18.00) se čtvrtým Olomouckem trenér pátých Pardubic Levell Sanders.

Ten stejně jako pivot Kamil Švrdlík poukázal na fakt, že se Beksa s nejbližším soupeřem nemají navzájem čím překvapit. „Utkáme se spolu již počtvrté, takže víme, co od nich můžeme čekat,“ sdělil Švrdlík.

Kouč Sanders tudíž soudí, že v tomto i ve zbývajících kláních v nadstavbové skupině A1 budou o výsledku rozhodovat víceméně nepatrné herní rozdíly.

„Například kdo bude lépe doskakovat nebo kdo bude lépe zvládat přechodovou fázi z útoku do obrany,“ nastínil Sanders. A pokračoval: „Olomoucko je právě v těchto činnostech velmi silné. My musíme být absolutně koncentrovaní a připraveni na to, abychom hostujícím hráčům zamezili dělat to, v čem jsou dobří. Každopádně po dlouhé přestávce zase hrajeme doma a toho budeme chtít využít.“

Minusem ovšem je, že Pardubičtí do včerejška nevěděli, jak bude vypadat jejich sestava. Jasné bylo, že Sanders musí oželet marody Jacksona a Williamse; start Půlpána se Škrancem byl ve hvězdách.

„Ale pokud zopakujeme bojovnost, jakou jsme předvedli v derby ve Svitavách, myslím, že máme dobrou šanci zvítězit. Střelba teď bude lepší,“ věřil pivot Švrdlík.