Basketbalisté Nymburku porazili v nadstavbě Opavu o třicet bodů

„Čekal jsem pomalejší začátek, protože jsme nehráli dva týdny. Pak jsme ale měli zápas pod kontrolou, do poločasu jsme odskočili a dobře jsme bránili. S celkovým projevem jsem spokojený,“ řekl trenér Nymburku Oren Amiel.

Opava přijela bez reprezentačního pivota Jakuba Šiřiny, ale po zranění se už Slezanům vrátil do hry pivot Martin Gniadek, který byl s 18 body nejlepším střelcem hostů. Nymburk poprvé nasadil novou posilu reprezentanta Petra Šafarčíka, jenž při premiéře stihl za 14 minut dva body a dva doskoky.

Podle opavského kouče Petra Czudka se úvodní čtvrtina nesla v až exhibičním ofenzivním duchu. „Pak Nymburk přitvrdil v obraně a dostal se do náskoku, kde ukázal svou sílu. Rozhodovalo se pod košem, 20 útočných doskoků domácích je příliš mnoho. A 28 asistencí také svědčí o tom, že Nymburk to odehrál v pohodě. My odehráli pár dobrých pasáží, ale to tady nestačí. Prohra o 30 bodů je zasloužená,“ uznal Czudek.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 1. kolo nadstavby, skupina A1 Nymburk - Opava 112:82 (30:27, 57:46, 86:67)

Nejvíce bodů: Myers 18, Benda 17, Peterka 14 - Gniadek 18, Kvapil 17, Bujnoch a Klečka po 11.