Obhájci titulu z Denveru porazili v NBA Oklahomu a mají třetí výhru

Ačkoli má Oklahoma City mladé a talentované hráče, Denver jim ukázal, že je před nimi ještě hodně práce k tomu dostat se mezi elitu. Nuggets už v první čtvrtině získali dvouciferné vedení a to postupně navyšovali až na 35 bodů.

„Jsou to obhájci titulu a ten nezískali náhodou. Hrají správně na obou stranách hřiště a jsou opravdu dobrým basketbalovým týmem. Mi nebyli dostatečně dobří, abychom jim konkurovali,“ připustil Shai Gilgeous-Alexander, který nepotvrdil roli hlavní hvězdy Thunder a jednoho z nejlepších střelců současné NBA. V útoku se trápil, trefil jen 2 ze 16 střel a dal 7 bodů. Chet Holmgren dal 19 bodů.

To Denver předváděl hezký kolektivní basketbal se 34 asistencemi a hned 60 procentní úspěšností v zakončení. „Stále jsou odehrány teprve tři zápasy, ale z toho, co jsem zatím viděl, tak máme tým, který má na to, aby získal další titul,“" řekl trenér Denveru Michael Malone, který ocenil zejména týmovou obranu.

Právě obrana se nedařila Milwaukee Bucks a jeden z favoritů tak doma překvapivě prohrál s Atlantou 110:127. Hawks v zápase ani jednou neprohrávali a naopak vedli až o 31 bodů. A to i díky tomu, že hned osm jejich hráčů dosáhlo na dvouciferný počet bodů. Nejvíce dal Trae Young 20 bodů a 11 asistencí. „Hrajeme kolektivně a nesobecky, protože víme, že máme hodně kluků, kteří dokáží dostat míč do koše,“ řekl trenér Atlanty Quin Snyder.

Trae Young z Atlanty prochází okolo Bobbyho Portise z Milwaukee.

To na straně Bucks se trápila nová velká posila Damian Lillard, který dal pouze 6 bodů. Janis Adetokunbo měl 26 bodů. „Musíme si lépe poradit s tím, když soupeř Lillarda zdvojuje. Není možné, abychom z toho měli 24 ztrát. Naopak to musíme využívat jako výhodu a trestat soupeře za to, že na něj vypomáhá,“ ví trenér Bucks Adrian Griffin, na čem je třeba pracovat.

Sacramento táhl k výhře nad Lakers Fox, ale v prodloužení o zastínil Malik Monk, který v nastavené pětiminutovce dal 11 ze svých 22 bodů a nahrál na vítěznou trojku Kevinu Huerterovi 32 vteřin před koncem. Kings tak pokazili LeBronovi Jamesovi dvacetileté výročí od jeho debutu v NBA právě v Sacramentu.

Osmatřicetiletý James, který v NBA debutoval 29. října 2003, dělal pro výhru, co mohl. Nasbíral 27 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí a táhl tým společně s Anthony Davisem, který měl 30 bodů. Patnáct vteřin před koncem James vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm přidal sedm bodů. Ale proti byl Monk, který prodloužení ovládl.

První pořádně hořkou pilulku v kariéře v NBA musel spolknout hvězdný Francouz Victor Wembanyama. Jedničku draftu a jeho San Antonio totiž pořádně vyškolili Los Angeles Clippers, kteří uzamkli obranu a přehráli Spurs 123:83. Wembanyama se dostal k 11 bodům, nikdo jiný z týmu nedal více než 14 bodů.

Clippers měli hned sedm dvouciferných střelců v čele s 21 body Kawhiho Leonarda. Golden State Warriors zvítězili 106:95 nad Houstonem, Stephen Curry k tomu přispěl 24 body. Philadelphia pak přehrála Portland 126:98. Joel Embiid dal za vítěze 35 bodů a 15 doskoků.