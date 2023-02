LeBron James triple doublem podtrhl výhru Lakers nad New Yorkem

První místo na Západě si upevnil Denver, který po dvou porážkách zabral a zvítězil 122:113 nad New Orleans Pelicans, pro které to byla už devátá porážka v řadě. Nuggets táhl Nikola Jokič s triple doublem za 26 bodů, 18 doskoků a 15 asistencí.

Lakers nutně potřebovali vyhrát a celou poslední čtvrtinu vedli, jenže v posledních 100 vteřinách neskórovali a dovolili New Yorku srovnat zásluhou skvěle hrajícího Jalena Brunsona, který nastřílel 37 bodů. V prodloužení ale už Lakers dominovali. Klíčová byla trojka Dennise Schrödera tři minuty před koncem za vyrovnaného stavu. Následně Lakers získali sedmibodové vedení a to už uhájili.

James se s celkem 10.338 asistencemi dostal před Marka Jacksona a Stevea Nashe na čtvrté místo historických tabulek v počtu asistencí za kariéru. Před sebou tak má už jen stále aktivního Chrise Paula (11.246), Jasona Kidda (12.091) a Johna Stocktona (15.806).

Navíc se blíží historický moment, kdy se James dostane na první místo v počtu bodů. Na dosavadního rekordmana zámořské soutěže Kareema Abdula-Jabbara nyní ztrácí už jen 88 bodů.

„Nedostal jsem se v kariéře až sem tím, že bych řešil své statistiky, kolik mám bodů a asistencí. Já se prostě snažím hrát basketbal nejlépe, jak to jen jde. A to znamená dávat body, přihrávat, doskakovat a bránit. A pak to do sebe zapadne,“ řekl James.

Úřadující MVP soutěže Nikola Jokič si připsal další výrazný výkon a Pelikáni na něj těžko hledali protizbraň. Navíc se k srbskému pivotovi přidal s 32 body i Jamal Murray. Za New Orleans měl 16 bodů a 9 asistencí Brandon Ingram, ale po zranění se stále hledá a úspěšnost střelby měl jen 29 procent.

Ani triple double Lamela Balla za 27 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí nestačil Charlotte, které podlehlo Milwaukee 115:124. Bucks opět táhl Janis Adetokunbo s 34 body a 18 doskoky. Jako jediný byl také schopen v posledních sedmi minutách skórovat ze hry, trestnými hody ale Bucks výhru uhájili.

Los Angeles Clippers potvrdili, že se jim na Chicago daří a porazili Bulls pošesté z posledních sedmi vzájemných zápasů, tentokrát 108:103. Kawhi Leonard k tomu přispěl 33 body.