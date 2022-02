Phoenix prohrál podruhé za sebou, zaváhali i basketbalisté Golden State

Opět se ukázalo, jak důležitým hráčem pro Phoenix je rozehrávač Chris Paul, který si zlomil prst a může chybět až do konce základní části. Bez něj se Suns trápí. Nad Utahem sice v první a třetí čtvrtině vedli, ale Jazz ovládli poslední čtvrtinu a připravili Phoenixu druhou porážku za sebou, což se lídrovi NBA stalo naposledy v prosinci. Od té doby měli Suns 19 výher a jedinou porážku, než teď bez Paula prohráli dva zápasy po sobě. Nejlepším střelcem vítězů byl s 26 body Donovan Mitchell, Phoenixu nestačilo ani 30 bodů Devina Bookera.

Šanci přiblížit se Phoenixu nevyužil Golden State, i když nad Dallasem celý zápas vedl a měl náskok až 21 bodů. V poslední čtvrtině ale Warriors dovolili soupeři šňůru 16:0 a Mavericks v závěru zápas otočili i díky 34 bodům Luky Dončiče, který se postaral o závěrečných sedm bodů svého týmu. Klíčovou roli při obratu ale sehrál zejména Spencer Dinwiddie, který dal v poslední čtvrtině 10 ze svých 24 bodů. Za Warriors, kterým chyběl nemocný Klay Thompson, zaznamenal Stephen Curry 27 bodů a 10 asistencí.

„Možná je dobře, že jsme si to zažili, protože hráči pochopili, že proti dobrým týmům nikdy není konec, dokud nezazní poslední siréna. Je třeba hrát neustále soustředěně a proměňovat střely i pod tlakem. A to nám dnes v poslední čtvrtině nešlo. Energie a nasazení byly na straně soupeře,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.

Výhra Philadelphie v New Yorku se z velké části zrodila na čáře trestných hodů, kterých Sixers házeli 39, což je nové maximum sezony. O většinu z nich se postaral Joel Embiid, který trefil 23 z 27 šestek a stanovil rekord tohoto ročníku i svůj osobní. Celkem dal 37 bodů.

Ještě v úvodu čtvrté čtvrtiny přitom New York těsně vedl, ale pak dal devět ze svých 29 bodů James Harden a otočil skóre ve prospěch Philadelphie. Vedení uhájil Embiid osmi body v řadě a Sixers už si výhru vzít nenechali. Harden zaznamenal triple double, když k 29 bodům přidal 16 asistencí a 10 doskoků.

Detroit vyhrál 127:126 po prodloužení na hřišti Charlotte, když vítěznou střelu v poslední vteřině obstaral Kelly Olynyk. Zkušený pivot dostal míč ke koncové čáře a z otočky vypálil. Pro Pistons to byla první výhra nad Hornets po téměř čtyřech a půl letech a 15 prohrách.

„Po devíti sezonách jsem konečně poznal, jaké to je rozhodnout zápas poslední střelou. A je to skvělé,“ řekl Olynyk. „Chtěli jsme to zahrát jinak, ale je třeba číst obranu soupeře a tento prostor se otevřel,“ dodal.

Už šestou výhru v řadě vybojoval Denver, který přehrál Portland 124:92. Za jasného vedení si mohl dovolit už v poslední čtvrtině šetřit svou hvězdu Nikolu Jokiče, kterému tak utekl další triple double. K 18 doskokům a 11 asistencím přidal jen osm bodů. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body JaMychal Green. DeMarcus Cousins, který v pátek podepsal s Nuggets smlouvu do konce sezony, nastřílel 19 bodů. Lavička Denveru zařídila dohromady 76 bodů.