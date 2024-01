Lakers ukončili černou sérii v derby, Dončičovi to pálí i se zraněním

Lakers od prosincového triumfu na premiérovém vloženém NBA Cupu vyhráli teprve čtvrtý zápas ze 14. Stříleli s úspěšností více než 51 procent, naopak soupeř jen s necelými 40 procenty. Vyhráli i přes 19 ztrát míče. Vedle Jamese se činil Anthony Davis, autor 22 bodů a 10 doskoků. Za hosty dali po 22 bodech Paul George a Ivica Zubac, ten se blýskl 19 doskoky.

„Potřebovali jsme vyhrát, byla to nutnost, a tak jsme zápas také pojali. Dařilo se nám na obou stranách hřiště. Víme, jaký máme kádr a co je potřeba k vítězství. Dnes jsme to ukázali,“ radoval se Davis.

Velký zápas odehrály opory Dallasu, především Irving. Při výhře nad Minnesotou trefil důležité dvě trojky v závěrečných třech minutách. Nejprve vyrovnal na 106:106 a dvě minuty před koncem po zisku míče trefil další. Celkem Irving proměnil šest z osmi trojek.

„Věděli jsme, že proti Rudymu Gobertovi nebo Karlu-Anthonymu Townsovi nám chybějí centimetry, a tak jsme chtěli předvést co nejlepší práci na doskoku a v detailech. A právě detaily nám zápas vyhrály,“ pochvaloval si Irving, jenž doskočil osm míčů. Wolves vedl s 36 body a 10 doskoky Anthony Edwards.

V souboji jednoho z nejlepších týmů proti nejhoršímu uspěl podle očekávání Denver, který porazil Detroit 131:114. Výbornou práci odvedl Nikola Jokič: ačkoli se dostal jen ke třem střelám a dal čtyři body, rozdal především 16 asistencí. I z nich těžil Jamal Murray, jenž nastřádal 37 bodů. Trefil 14 z 24 pokusů.

Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Jokič přidal také sedm doskoků a vyrovnal si pěti bloky své ligové maximum. Nuggets mají bilanci 26-12 a v Západní konferenci ztrácejí na první Minnesotu už jen jeden zápas. Naopak Detroit má venkovní bilanci 1-19 a celkovou 3-33.

Tradiční kanonýr Stephen Curry se trápil, proměnil jen dvě ze 14 střel, z toho ani jednu z devíti trojek, a zůstal za necelou půlhodinu na devíti bodech. Také proto Golden State doma nestačili na Toronto. To si odvezlo výhru 133:118 i díky sezonnímu maximu 37 bodů R. J. Barretta, nedávné posily z New Yorku.

Pátou porážku v řadě utrpělo San Antonio, jenž podlehlo v Clevelandu 115:117. A to i přes skvělý výkon Victora Wembanyamy, jenž nastřádal 24 bodů, 10 doskoků a pět zblokovaných střel. V dresu vítězů zářil pivot Jarrett Allen s 29 body a 16 doskoky.

Velkou přestřelku viděl Brooklyn, kde Portland zvítězil po prodloužení 134:127 i díky 38 bodům nebo 11 asistencím Anferneeho Simonse. Trefil pět z 10 trojek a sedm z osmi šestek. Individuálně ho zastínil Mikal Bridges, jenž nasbíral 42 bodů, ale spoluhráči mu nepomohli.