Jokič vítěznou trojkou završil velký obrat Denveru proti Golden State

Souboje mezi Denverem a Golden State jsou v této sezoně velmi vyrovnané, ale vždy nakonec úřadující šampioni z Denveru nad nejlepším týmem uplynulé dekády těsně zvítězí. A platilo to i do třetice. A to i přesto, že Warriors vyhráli třetí čtvrtinu o 20 bodů a ještě sedm minut před koncem vedli o 18.

Pak ale Denver začal stíhací jízdu. Hosté se semkli v obraně a ve zbytku zápasu dovolili domácím jediný koš ze hry. A v útoku zavelel Aaron Gordon, který přes Vánoce léčil zranění způsobená psem. Devíti body v řadě nastartoval spoluhráče a celkem zaznamenal 30 bodů, což je pro něj maximum v sezoně. Vše pak završil jeho velký kamarád Jokič, který nejprve 26 sekund před koncem srovnal a následně po domácí ztrátě míče rozhodl střelou v poslední chvíli.

Janis Adetokunbo z Milwaukee zakončuje na koš San Antonia. Brání ho Jeremy Sochan.

Milwaukee bylo v souboji druhého nejlepšího týmu Východní konference s nejhorším celkem Západu jasným favoritem, ale Spurs kladli odpor. V úvodu sice rychle prohrávali o 13 bodů, ale vrátili se do zápasu a hráli s Bucks vyrovnanou partii. Ještě minutu před koncem bylo skóre vyrovnané 121:121. Jenže favorit měl na své straně Adetokunba, který najel do plné obrany a parádně zasmečoval i s faulem. Spurs už nedokázali odpovědět.

Vedle řecké hvězdy, která zaznamenala 10 z posledních 11 bodů hostů, táhl Bucks Damian Lillard s 25 body a 10 asistencemi. San Antonio se opíralo o Devina Vassella s 34 body a Victora Wembanyamu , autora 27 bodů a 9 doskoků.

Francouzský talent v den svých 20. narozenin opět předvedl několik pohledných akcí. „Je to unikátní talent. Byla zábava proti němu hrát,“ pochválil Wembanyamu Adetokunbo. „Byl to opravdu zábavný zápas, se dvěma unikátními talenty. Wemby byl skvělý, ale Janis byl fenomenální,“ dodal kouč Milwaukee Adrian Griffin.

Basketbalová NBA Golden State - Denver 127:130

San Antonio - Milwaukee 121:125

