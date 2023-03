Curry nastřílel v NBA padesát bodů, na výhru Golden State to ale nestačilo

Curry trefil 20 z 28 střel včetně osmi ze 14 trojek, dvě ze čtyř šestek a přidal také šest asistencí, dva doskoky a dva zisky za zhruba 38 a půl minuty. Warriors přesto znovu neuspěli, venku vyhráli naposledy v lednu.

Elitní střelec si aspoň vyrovnal sezonní maximum v bodech, když padesátky dosáhl ve své kariéře podvanácté. S 19 body mu sekundovali Jordan Poole a s 15 Klay Thompson. Warriors stříleli s šestapadesátiprocentní úspěšností, ale povolili soupeři 44 doskoků a prohráli každou čtvrtinu.

Curry se zařadil mezi šestici hráčů, kteří 50 bodů dosáhli v 35 letech či starším věku. Kromě něj to dvakrát zvládl LeBron James, dále Jamal Crawford, Kobe Bryant, Alex English a Michael Jordan. Osm trojek ale při dosažení padesátky neměl kromě Curryho nikdo z nich.

Vítězný tým táhli Kawhi Leonard s 30 body a osmi doskoky či Paul George s 24 body. Ivica Zubac přidal 19 bodů a doskočil 16 míčů. Výrazný rozdíl mezi oběma celky byl na útočném doskoku, kde Clippers získali 16 míčů ku sedmi hostů. Warriors navíc ztratili šestnáctkrát, zatímco soupeř pouze osmkrát.

Velké drama se odehrálo v Chicagu, kde střetnutí rozhodl trojkou v poslední sekundě De’Aaron Fox a zajistil Sacramentu výhru 117:114. Kings se s bilancí 41-27 posunuli na druhou příčku na Západě.

„Moje sebevědomí je obrovské. Věří mi celý trenérský tým i spoluhráči, a to tak, že chtějí, abych si vzal poslední střelu. Proto to nejmenší, co můžu udělat, je věřit si v těchto momentech taky,“ uvedl Fox, jehož tým se dostal opět o krok blíž první pozitivní bilanci a účasti v play off od sezony 2005/06.

Pomohl také Domantas Sabonis, jenž si připsal trible double za 14 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Bulls vedli až o 16 bodů, ale DeMar DeRozan deset sekund před koncem vyrovnal čtyřbodovou akcí na 114:114. DeRozan nasbíral 33 bodů, Zach LaVine jich přidal 25, ale trefil jen sedm střel z 22.

Těžký zápas má za sebou Philadelphia, jež vybojovala cennou výhru 118:109 v Clevelandu. Hvězdou duelu byl s 36 body a 18 doskoky Joel Embiid, který přidal čtyři bloky, ale i šest ztrát. James Harden nastřádal 28 bodů a 12 asistencí, přičemž Sixers dokázali v průběhu utkání zvrátit manko 13 bodů.

Cleveland spoléhal na Carise LeVerta s 24 a Donovana Mitchella s 21 body, nechal se ale přeskákat 33 ku 46 a nedokázal využít dvaceti ztracených míčů soupeře. Sixers jsou ve Východní konferenci třetí se ztrátou jednoho zápasu na druhý Boston, Cavaliers patří čtvrté místo.

Pět dvacetibodových střelců dotáhlo Dallas k výhře 137:128 nad San Antoniem po prodloužení. Nejvíc jich nasbíral Christian Wood s 28. Boston porazil Minnesotu 104:102 i díky 35 bodům Jaylena Browna či 22 Jaysona Tatuma.