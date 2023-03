Philadelphia po skvělém obratu ukončila vítěznou sérii lídra NBA Milwaukee

Hosté definitivně otočili zápas 42 sekund před koncem po Embiidově trojce. „Když najdete něco, co vám funguje, snažíte se u toho zůstat. My zjistili, co na soupeře platí, ve čtvrté čtvrtině. Párkrát jsme ubránili, prosadili se a utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře,“ řekl Harden, který se spoluhráči ovládl poslední čtvrtinu 48:31. Sixers během ní trefili 12 z 21 střel a 17 z 19 šestek.

Bucks útočili na nejdelší vítěznou šňůru od Phoenixu z minulého ročníku, kterému se podařilo 18 výher. Lídr Milwaukee Janis Adetokunbo měl 34 bodů a 13 doskoků, ale i sedm ztrát. Grayson Allen po prvním poločase bez jediného bodu proměnil za prvních devět minut druhé půle šest trojek a dostal se na 20 bodů. I přes porážku Milwaukee udrželo vedení ve Východní konferenci.

Na pouhých osmi bodech udrželo Miami Trae Younga z Atlanty, což byl jeden z důvodů, proč Hawks porazili 117:109. Hvězdný rozehrávač trefil jen dvě ze 13 střel a osm bodů bylo jeho sezonním minimem. Jeho roli se snažil převzít náhradník Saddiq Bey, autor 22 bodů. Vít Krejčí se na do hry opět nedostal. Vítěze táhl s 30 body a 11 doskoky pivot Bam Adebayo.

Drama se šťastným koncem pro hosty se odehrálo ve Washingtonu, kde Wizards podlehli Torontu po prodloužení 109:116. Oba celky měly za stavu 105:105 na konci čtvrté části možnost rozhodnout, Fred VanVleet ani s klaksonem střílející domácí hvězda Bradley Beal však neproměnili.

Raptors k výhře dovedli náhradník Gary Trent s 26 body, VanVleet nasbíral 25 bodů a 10 asistencí. Domácím nestačilo 22 bodů a 11 doskoků Kristapse Porzingise či 21 bodů a 10 přihrávek Beala. Další přestřelka byla k vidění v Sacramentu, domácí tým podlehl Minnesotě 134:138.