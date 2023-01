Irving vykouzlil 48, Brooklyn znovu vítězí. Lakers o bod udolali Memphis

Irving si připsal 21 ze 48 bodů v rozhodující čtvrté části, již Nets ovládli 34:23. Celkem trefil 18 z 29 střel včetně osmi trojek z 15 a také čtyři z šesti trestných hodů. Lídrem týmu byl rovněž v doskocích a asistencích, navíc si za 39 odehraných minut připsal i čtyři zisky a jen jedinou ztrátu. Nicholas Claxton přispěl 20 body.

Brooklyn střílel z pole s úspěšností 54 procent, domácím povolil proměnit jen 42 procent pokusů. Tahouny Jazz byli s 29 body Jordan Clarkson a s 22 body a 11 doskoky Lauri Markkanen. Brooklyn si na čtvrté příčce Východní konference vylepšil bilanci na 28-17. Utah je na Západě osmý, po páté porážce z posledních osmi utkání má bilanci 24-25.

Irvingova trojka na konci zápasu:

Lídr Západní konference a druhý nejlepší tým v lize Denver nedal šanci Indianě i bez nejužitečnějšího hráče minulých dvou sezon Jokiče, kterého trápí stehno. Zazářil Murray, který nastřádal 17 bodů, 14 asistencí a 10 doskočených míčů. Střeleckým lídrem Nuggets, kteří měli úspěšnost přes 61 procent a trefili 50 procent trojek, byl Aaron Gordon s 28 body. Ani Pacers nebyli kompletní. Při absenci Tyrese Haliburtona, jenž vynechal pět utkání kvůli bolavému kolenu a lokti, se prosadil Benedict Mathurin s 19 body.

Velké ofenzivní hody nabídl zápas Atlanty s New Yorkem, který domácí vyhráli 139:124 i díky 29 bodům a 12 asistencím Dejounteho Murrayho či 27 bodům Trae Younga. Klíčová byla poslední část duelu, již Hawks ovládli 37:23. Knicks nestačilo 32 bodů Juliuse Randlea.

Už za rozhodnutého stavu naskočil do hry na minutu a 19 sekund také Vít Krejčí, do statistik se však nezapsal. V roce 2023 nastoupil za Atlantu teprve podruhé a celkem v této sezoně zasáhl do 17 utkání s průměry 6,3 minuty a 1,5 bodu. Atlanta je na Východě osmá s bilancí 24-22, Knicks sedmí (25-22).

Atraktivní utkání mezi Dallasem a Miami vyhráli domácí jednoznačně 115:90. S 34 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi opět zářil Luka Dončič, hostům nepomohlo ani 20 bodů Victora Oladipa. Mavericks v utkání vedli až o 30 bodů a naopak prohrávali jen o dva.

Zápas Clevelandu bez Donovana Mitchella a Golden State bez čtyř opor včetně Stephena Curryho zvládli lépe hosté, kteří zvítězili 120:114. Obhájce titulu táhl Jordan Poole s 32 body.

Los Angeles Lakers porazili Memphis 122:121 a ukončili jeho sérii jedenácti vítězství. Sekundu před koncem minul Brandon Clarke trestný hod, kterým mohl vyrovnat. Lakers táhl Russell Westbrook s 29 body, LeBron James dal 23 bodů.

Poslední minuta zápasu mezi Lakers a Grizzlies: