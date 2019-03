Jordanovi hoši znovu prohráli, boje o titul se jim i letos vzdalují

Kemba Walker (vlevo) z Charlotte zakončuje kolem Jusufa Nurkiče z Portlandu.

21:50

Cíl klubového majitele Michaela Jordana byl jasný. Po třech letech návrat do play off. Nadějně rozehraná sezona se ale obrací k horšímu, basketbalisté Charlotte v neděli prohráli s Portlandem 108:118, do tabulek NBA zapsali šestý nezdar z posledních osmi zápasů.

Charlotte v odpoledním zápase proti Portlandu takžka neustále dotahovalo. A když se dotáhlo, soupeř znovu odskočil. Blazers tak do své bilance vcelku bez potíží připojili šestý úspěch ze sedmi posledních zápasů. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Nevyšel jim jediný - ten na kanadském úuzemí, když padli košem toronského Kawhiho Leonarda. K výhře nad Hornets nejvíce pomohl náhradník Rodney Hood s 27 body a pivotman Jusuf Nurkič s 26 body, 15 doskoky a šesti asistencemi. Damian Lillard je podpořil 23 body. Také na straně Charlotte byl nejlepším střelcem náhradník - Jeremy Lamb s 23 body. Kemba Walker se postaral o 18 bodů a 12 asistencí, Frank Kaminsky vytěžil z návratu do sestavy 18 bodů a sedm doskoků.