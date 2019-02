Satoranský řídil výhru Washingtonu. Wade sestřelil šampiony s klaksonem

Washingtonu se play off v posledních týdnech vzdalovalo, zato Brooklyn se pevně usadil na šesté pozici Východní konferenci. A zpočátku to vypadalo, že oba týmy potvrdí, v jaké formě se ocitly.

Nets utkání rozjeli šňůrou 10:0 - jenže to bylo to nejhorší, co se jim mohlo stát. O svůj náskok poměrně rychle přišli a Wizards jim v první, druhé a zejména ve třetí čtvrtině unikali. Postupně si vybudovali obří vedení o 28 bodů.

Brooklyn sice ještě v závěru zabojoval a stahoval, v závěrečné dvanáctiminutovce nasázel 37 bodů, ale Satoranského smeč po útočném doskoku na 125:111 v předposlední minutě vítězství jistila.

Český rozehrávač pomohl k výhře sedmi body, 10 asistencemi a dvěma doskoky, Bradley Beal vysázel 31 bodů, Trevor Ariza má double double za 23 bodů a 12 doskoků a k nim pět asistencí.

Miami by mohl triumf 126:125 nad Golden State nastartovat třeba až k návratu na pozice pro play off, se kterých nedávno sestoupilo. Loučící se Dwyane Wade stihl další moment, na který se bude vzpomínat. V posledním útoku se nenechal ovlivnit blokem Jordana Bella a rychle vyslal na koš Warriors ještě jednu tříbodovou střelu - a ono to tentokrát vyšlo.

Dwyane Wade trefil výhru nad Golden State:

Wade zastínil velké výkony ofenzivního tria Golden State: Klay Thompson vysázel 36 bodů, když proměnil sedm trojek, Kevin Durant pomohl 29 body a Stephen Curry zařídil 24 bodů.