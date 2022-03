Krejčí poprvé v základu a znovu v roli trojkaře. Bylo z toho vítězství

Thunder do zápasu v Oregonu nastoupili v osmi, a tak se Krejčího role mohla protáhnout na 32 minut. Během nich proměnil čtyři ze šesti trojek a přidal tři doskoky a po dvou asistencích a ziscích. V bodech i minutách vyrovnal své kariérní maximum.

Krejčí sehrál důležitou roli, když v poslední čtvrtině třemi trojkami držel Thunder v kontaktu s Portlandem, který měl neustále mírné vedení. Pět minut před koncem pak Krejčí přepustil místo na hřišti Isaiahovi Robymu, který se stal hrdinou zápasu, když zaznamenal 13 ze svých 30 bodů právě v závěru.

Portland devět vteřin před koncem vedl o tři body, proto trenér Oklahoma City pustil do hry i Krejčího, míč si však vzal Roby a trojkou poslal zápas do prodloužení. V něm přidal dalších sedm bodů a zařídil vítězství Thunder. Poslední dvě minuty prodloužení odehrál i Krejčí.

Miami se ve vyrovnané tabulce Východní konference vrátilo na první příčku poté, co porazilo Sacramento 123:100. Jimmy Butler k tomu přispěl 27 body.

Heat vyhráli poprvé po čtyřech porážkách a dostali se před Boston, který prohrál 112:115 po prodloužení s Torontem.

Pro Raptors to byla velmi důležitá výhra v boji o přímý postup do play off, jelikož tak udrželi šestou příčku před Clevelandem, který zvítězil 107:101 nad Orlandem. Toronto táhl Pascal Siakam, který si vylepšil sezonní maximum na 40 bodů.

Také Denver drží přímý postup do play off poté, co zvítězil 113:109 nad Charlotte. Hlavním strůjcem vítězství byl opět srbský pivot Nikola Jokič, který zapsal 19. triple double v sezoně za 26 bodů, 19 doskoků a 11 asistencí.

Memphis si pojistil druhé místo v soutěži, když zvítězil 123:95 nad třetím Golden State a už má na Warriors i týmy z Východní konference náskok pěti výher, přičemž do konce základní části mu zbývá už jen šest zápasů. Trápící se Kaliforňané budou chtít udržet třetí příčku v Západní konferenci před útočícími Dallasem a Utahem.

San Antonio zvítězilo 123:120 nad Houstonem a na jedenáctém místě tabulky Západní konference už je těsně za desátým Los Angeles Lakers. Dejounte Murray k výhře přispěl svým osobním maximem 33 body a 11 asistencemi.