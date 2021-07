Paul dovedl pohádku o Suns až do finále, Clippers prokletí nezlomili

Po jedenáctiletém trápení se Phoenix Suns v basketbalové NBA dostali do play off. A rovnou prošli až do finále, ve kterém je čekají souboje s Milwaukee Bucks, nebo Atlanta Hawks. V šestém klání o nejlepší tým Západní konference uspěli Suns na ploše LA Clippers 130:103 a sérii ovládli 4:2. Středeční zápas patřil veteránovi Chrisi Paulovi, který zazářil 41 body a osmi asistencemi. Kalifornský celek se ani letos do souboje o titul nedostal, na postup čeká od svého založení v roce 1970.