Stamiliony pro šampiony NBA. Middleton, Kuzma a Green uzavřou tučné kontrakty

Jednatřicetiletý křídelník Middleton, který byl jedním z klíčových hráčů při zisku titulu v roce 2021, odehrál za Bucks už desátou sezonu, ale vstoupil do ní později po operaci zápěstí a pak i kvůli zranění kolena nastoupil jen do 33 zápasů s průměrem 15,1 bodu. V kariéře, kterou v NBA zahájil v Detroitu, odehrál olympijský šampion včetně play off 758 utkání, s průměry v základní části 17 bodů a ve vyřazovací fázi přes dvacet bodů na zápas.

Další křídelní hráč Kuzma se dohodl s Wizards na čtyřleté smlouvě za 102 milionů dolarů. Minulá sezona byla jeho životní, poprvé ji odehrál s průměrem přes 20 bodů na zápas (21,2). V dresu Wizards to byl jeho druhý rok, v prvních čtyřech působil v Los Angeles Lakers, s kterými slavil titul v roce 2020. V lize odehrál osmadvacetiletý Kuzma 406 zápasů s průměry 16,5 bodu a 6,4 doskoku, v play off přidal 27 startů.

Čtyřnásobný šampion NBA a dvojnásobný olympijský vítěz Green uzavře čtyřletý kontrakt s příjmem 100 milionů dolarů. Třiatřicetiletý pivot všech dosavadních 11 sezon strávil v Golde State a spolu se Stephenem Currym a Klayem Thomasem patřil ke strůjcům zlaté éry vyšperkované tituly v letech 2015, 2017, 2018 a 2020. Nejlépe bránící hráč roku 2017 je čtyřnásobným účastníkem All Star Game, v lize odehrál 758 zápasů základní části s průměry 8,5 bodu, 7 doskoků a 5,6 asistence, dalších 157 startů přidal v play off.