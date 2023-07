Ball a Sabonis se v NBA dohodli na smlouvách s příjmy přes 200 milionů dolarů

Třetí hráč draftu z roku 2020 Ball získá maximální možný kontrakt po skončení tříleté nováčkovské smlouvy. Konečná částka se bude pohybovat podle výše bonusů, minimálně by měl ale jeho příjem činit 207 milionů dolarů.

Jednadvacetiletý Ball byl po své první sezoně v lize zvolen nováčkem roku, třebaže část ročníku zmeškal kvůli fraktuře v zápěstí, za druhý rok působení v soutěži si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. V uplynulé sezoně ale pro změnu nehrál od 27. února kvůli zlomenému kotníku. Stihl 36 utkání a byl s průměrem 23,3 bodu nejlepším střelcem týmu, k tomu zaznamenal 8,4 asistence a 6,4 doskoku na zápas.

Domantas Sabonis v dresu Sacramento Kings

Sedmadvacetiletý Sabonis se dohodl s Kings na pětiletém kontraktu a částce 217 milionů dolarů. Syn podkošové legendy Arvydase Sabonise letos potřetí hrál All Star Game a výrazně přispěl k prvnímu postupu do play off od roku 2006. V sezoně odehrál 79 zápasů s průměry 19,1 bodu, 12,3 doskoku a 7,3 asistence.

Byl to jeho první celý ročník v Sacramentu po loňském únorovém příchodu z Indiany. První rok v zámořské lize strávil jedenáctý hráč draftu z roku 2016 v Oklahomě. Po sedmi sezonách v lize si drží průměry 15,1 bodu a 9,7 doskoku na zápas.