Lillard vysázel 71 bodů, Lakers proti Dallasu předvedli obrat sezony

Pro Lillarda to byl už patnáctý zápas kariéry, ve kterém dal přes 50 bodů, což ho řadí na šesté místo historie. Dosud bylo jeho i klubovým maximem 61 bodů. Tentokrát měl už v poločase 41 bodů, a když 44 vteřin před koncem odcházel ze hřiště, svítilo u jeho jména 71 bodů. Více dali jen David Thompson (73), Kobe Bryant (81) a Wilt Chamberlain (72, 73, 73, 78 a 100). Z hráčů, kteří kdy pokořili hranici 70 bodů, je však Lillard první, který v zápase odehrál méně než 40 minut.

V historii se jen devětkrát stalo, že by hráč dal v zápase 12 a více trojek. A z toho třikrát právě letos v únoru. Dvakrát to byl Klay Thompson z Golden State, jemuž se to v pátek povedlo proti Houstonu stejně jako v neděli Lillardovi. Obrana Rockets tak podruhé za sebou neubránila hráče na perimetru a inkasovala přes 20 trojek. Lillard opět neváhal zvedat střelu z velké dálky, jednou se trefil téměř z poloviny hřiště.

„Miluji tyto momenty, kdy jsem v útočném módu a trefuji jednu střelu za druhou,“ uvedl Lillard, který nedávno ovládl soutěž trojkařů při Utkání hvězd. „Každý hráč má rád, když se dostane do laufu. Já se pak cítím, že ať udělám cokoli, tak se to povede,“ dodal.

Milwaukee vyhrálo počtrnácté za sebou, Phoenix udolalo 104:101 i bez své zraněné hvězdy Janise Adetokunba. Bucks tak ztrácejí jedinou výhru na lídra Východní konference i celé soutěže Boston a mají zápas k dobru. Jrue Holiday řídil výhru 33 body, Brook Lopez přidal 22 bodů a 13 doskoků. Za Suns, kterým stále chybí zraněný Kevin Durant, dal 24 bodů Devin Booker.

Trae Young střelou v poslední vteřině zařídil Atlantě vítězství 129:127 nad Brooklynem. Hawks vyhráli i druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Joea Pruntyho, jenž tým převzal po odvolaném Nateovi McMillanovi. Znovu se však vrátí do role asistenta, když převezme tým nový kouč Quin Snyder. Prunty tentokrát nedal šanci Vítovi Krejčímu.

Český reprezentant z lavičky sledoval, jak Brooklyn v posledních 73 vteřinách smazal osmibodovou ztrátu a srovnal na 127:127. Pak ale zápas pro Atlantu zachránil Young: na čáře pro trestný hod naznačil střelu, nechal proletět obránce a pak se přesně trefil. Celkem dal 34 bodů, Dejounte Murray jich přidal 28. „Jsem zvyklý si odpočítávat poslední vteřiny už od svých šesti let. Už jako dítě jsem si tyhle situace představoval. Není to pro mě nic nového,“ řekl Young.

Los Angeles Lakers po razantních změnách v kádru vyhráli už třetí zápas po sobě. V Dallasu uspěli 111:108, přestože prohrávali až o 27 bodů. Postarali se tak o největší klubový obrat za posledních 21 let a největší obrat v sezoně. Klíčovou střelu trefil 18 vteřin před koncem Anthony Davis, jenž byl s 30 body a 15 doskoky nejlepším střelcem. LeBron James přidal 26 bodů stejně jako Luka Dončič za Dallas. Kyrie Irving měl v dresu Mavericks 21 bodů.

Obhájci titulu Golden State i v oslabené sestavě bez tří hráčů základní sestavy vyhráli 109:104 nad rovněž oslabenou Minnesotou. Klay Thompson řídil výhru 32 body.

Denver zvítězil nad Los Angeles Clippers 134:124 po prodloužení. Hráči Clippers sice dohnali ztrátu 18 bodů, ale v nastavené pětiminutovce jim došly síly poté, co v minulém zápase sehráli dokonce dvojí prodloužení se Sacramentem. Denver dotáhl k výhře Nikola Jokič, zaznamenal 40 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Clippers táhl s 33 body Kawhi Leonard.