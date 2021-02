Další povedený večer pro Satoranského a Chicago, další selhání Lakers

Ke třetímu vítězství Bulls v řadě přispěl Satoranský výrazně, k 16 bodům si pomohl šesti trefami ze sedmi střel včetně dvou trojek ze tří, přidal pět doskoků a čtyři finální přihrávky. Nejlepším střelcem Bulls byl s 35 body hvězdný Zach LaVine.

LaVine proti svému bývalému týmu proměnil 14 z 21 pokusů z pole včetně pěti trojek a byl hvězdou zápasu, ačkoli s klaksonem čtvrté části minul potenciálně vítězný pokus. Chicago se kromě něj a českého reprezentanta opíralo o dalších pět dvouciferných střelců – 20 bodů přidal Coby White, 17 bodů a 10 doskoků Wendell Carter Jr.

Kromě toho Bulls stříleli s úspěšností 59 procent z pole a 40 procent z trojky. „Kluci se opravdu snažili, jsem si ale jistý, že ještě pořád nehrajeme na úrovni, jakou bychom si představovali,“ řekl trenér Billy Donovan.

Momenty ze zápasu Chicago - Minnesota:

LaVine mimo jiné zaznamenal už osmé klání v měsíci, kdy nastřílel nejméně 30 bodů, což v historii klubu dříve dokázal pouze Michael Jordan. Hostům, kteří prohráli podesáté z posledních 11 klání, nestačilo 25 bodů Malika Beasleyho, 24 bodů Karla-Anthonyho Townse ani 21 nováčka Anthonyho Edwardse.

Naopak Lakers, kteří prohráli při absencích Anthonyho Davise a Dennise Schrödera už počtvrté v řadě, nepomohlo 19 bodů LeBrona Jamese. Hvězda Lakers odehrála pouze 27 minut a v závěru sledovala, jak jeho tým potřetí z posledních čtyř utkání nenastřílel ani 100 bodů. Montrezl Harrell nastřílel z lavičky 16 bodů.

Jazz, kteří odskočili ve druhé čtvrtině (39:24), táhla šestice dvouciferných střelců. Rudy Gobert a náhradník Jordan Clarkson zapsali 18 bodů, Donovan Mitchell útočil na triple double, zvládl 13 bodů, 10 doskoků a osm asistencí.

Momenty ze zápasu Utah - LA Lakers:

Klubovým rekordem 10 trojkami z 12 pokusů zazářil Ital Danilo Gallinari; 38 body - 24 za první půli - pomohl Atlantě zdolat Boston 127:112. Dosavadní klubové maximum činilo devět úspěšných střel z perimetru a držel ho Steve Smith z duelu proti Seattle SuperSonics v roce 1997.

„Vždycky je skvělé tvořit historii. Těší mě to, ale samozřejmě je ten pocit o to lepší, když vyhrajete,“ řekl Gallinari po zápase. Trae Young přidal 33 bodů (proměnil pět trojek) a sedm asistencí. Za Boston se sedm hráčů prosadilo do dvouciferných čísel - o 17 bodů se postaral Jaylen Brown.