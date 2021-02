Vítězná party v New Yorku, soužení LA a duel gigantů pro Janise

New Yorku se vrací jeho oblíbená sportovní zábava. Tamní diváci už smějí na basketbal do hledišť - i když v omezené míře. A jejich týmy v NBA vítězí. New York Knicks si ve čtvrtek doma poradili se Sacramento Kings 140:121, Brooklyn Nets rozebrali Orlando Magic 129:92. Zato v Los Angeles je teď smutno, po trápících Lakers selhali i Clippers, s Memphis Grizzlies padli 94:122.