Curryho střelnice na Philadelphii nestačila. James se vrátil vítězně

Philadelphia se zapsala jako průkopník - je prvním týmem, který dokázal zdolat Golden State posílené o DeMarcuse Cousinse. Warriors teď mívají v základu pět účastníků loňského Utkání hvězd NBA a zároveň majitele pěti olympijských titulů a pěti zlatých z mistrovství světa (titul světový i olympijský má také jejich náhradník Andre Iguodala).

Sixers však superhvězdnou sestavu na jejím hřišti přetlačili, když odehráli skvělou třetí čtvrtinu 42:26. Joel Embiid zajistil 26 bodů, 20 doskoků a pět asistencí (ale osmkrát ztratil míč), Ben Simmons připojil 26 bodů, osm doskoků a šest asistenci.

J. J. Redick vysázel 15 bodů (čtyři trojky), nováček Landry Shamet zapsal 10 bodů a Jimmy Butler přispěl sedmi body, devíti doskoky a šesti asistencemi. Na útočném doskoku měli hráči Sixers o 16 úspěchů víc.

Joel Embiid a Ben Simmons vedou Philadelphii proti Golden State:

Golden State nestačilo ani 41 bodů a šest asistencí z ruky Stephena Curryho. Čarostřelec oaklandského týmu trefil 10 trojek z 18 pokusů. Kevin Durant připojil 25 bodů. Náhradník Kevon Looney pomohl 14 body a pěti doskoky, Alfonzo McKinnie zaskočil za odpočívajícího Klaye Thompsona 11 body.

Cousinse, který se poprvé představil domácímu publiku, se Embiidovi a spol. povedlo zastavit na sedmi bodech, šesti doskocích, šesti asistencích a třech ziscích. Draymond Green je na čtyřech bodech, 10 asistencích, osmi doskocích, čtyřech ziscích a třech blocích.

Stephen Curry proti Philadelphii:

Pro Lakers je výhra nad Clippers 123:120 po prodloužení nejen prestižní, ale taky důležitá a uklidňující. Oba kluby z Los Angeles v tabulce Západní konference sousedí, Clippers by z osmého místa do play off postoupili, Lakers z devátého nikoli.

Po pondělním veřejném přání Anthonyho Davise opustit New Orleans a zamířit jinam se navíc většina hráčů Lakers ocitla v nejistotě. Kalifornský klub je nabídl k výměně za pětadvacetiletého čahouna.

Návrat LeBrona Jamese po pěti týdnech a 17 zápasech od zranění třísla však dává naději zlatopurpurovým naději, že bude líp. Čtyřiatřicetiletá hvězda nakonec zapsala 24 bodů, 14 doskoků a devět asistencí.

„Momentálně jsem tak na osmdesáti procentech, ale stačilo to a cítil jsem se dostatečně jistý na to, abych zvládl celý zápas,“ řekl James. Ze hry byl od Vánoc kvůli zranění třísla a při návratu se rozehrával pomaleji; po prvním poločase měl na kontě za 16 minut hry pět bodů, pět doskoků a čtyři asistence.

„Vždyť jsem nehrál od 25. prosince. Ve druhé čtvrtině jsem se do toho trochu dostal a pak i ve zbytku utkání. Ještě to chvíli potrvá, než se dostanu zpátky do rytmu,“ dodal.

LeBron James proti Clippers:

Lakers měli po třetí čtvrtině dvanáctibodový náskok, jenže v posledním dějství se Clippers dostali na dostřel a 35 sekund před koncem vyrovnal trojkou Tobias Harris. V prodloužení zbylo více sil Lakers, v tabulce snížili náskok Clippers na jedinou výhru.

Lance Stephenson se dostal na 20 bodů (vyrovnaný osobní rekord pět trojek), blýsk se i překvapivou tříbodovou akcí v poslední minutě prodloužení na 123:118. Podle Doca Riverse, kouče Clippers, však zároveň fauloval Bobana Marjanoviče loktem. Jamesovi výrazně sekundoval i Brandon Ingram s 19 body, Rajon Rondo zaznamenal 14 bodů, 13 doskoků a sedm asistencí.

JaVale McGee má na kontě 11 bodů a pět doskoků. Z marodky se vrátili také Kyle Kuzma (10 bodů) a Josh Hart (dva body).

Lance Stephenson v prodloužení zaskočil obranu Clippers:

Clippers se mohli spolehnout zejména na náhradníka Loua Williamse, autora 24 bodů a šesti asistencí. Patrick Beverley pomohl 17 body a osmi doskoky, Tobias Harris 15 body, osmi doskoky a osmi asistencemi, Montezl Harrell 15 body a osmi doskoky a Avery Bradley 13 body a osmi doskoky. Marjanovič za 13 minut stihl 11 bodů a pět doskoků.

Dva nejsilnější týmy Východní konference potvrdily status quo, Milwaukee uspělo v Torontu 105:92 a drží se na první pozici celé NBA. Bucks si velkým náporem na začátku druhého poločasu vybojovali vedení o 24 bodů a domácí tým už do hry nevpustili.

Všichni členové základní sestavy Bucks a ještě dva náhradníci nastříleli dvouciferný počet bodů, lídrem byl řecký křídelní hráč Janis Adetokunbo s 19 body, devíti doskoky, pěti asistencemi a čtyřmi zisky.

Khris Middleton pomohl 18 body a šesti doskoky, mladý D. J. Wilson si osobní rekord zlepšil na 16 bodů a připojil pět doskoků a Eric Bledsoe se dostal na 14 bodů, osm doskoků, šest asistencí a čtyři zisky. Brook Lopez a Malcolm Brogdon se shodli na 11 bodech a šesti doskocích.

První domácí porážku kanadského celku po deseti výhrách neodvrátil ani Pascal Siakam, objev sezony nastřílel 28 bodů. Tahoun Kawhi Leonard zvládl 16 bodů (po 22 zápasech nepřekonal metu 20 bodů), osm doskoků a tři zisky a Serge Ibaka stihl 12 bodů a 10 doskoků.

„Pro nás je to velká věc, ale musíme zůstat pokorní, dál tvrdě pracovat a naši hru posouvat dopředu. Víme, že nás tady letos dost možná ještě několik zápasů čeká,“ řekl Adetokunbo s myšlenkami na souboje v play off. „Byla tady opravdu skvělá atmosféra, takže to byl pro nás dobrý test,“ dodal pivot Brook Lopez.

Duel hvězd Janise Adetokunba a Kawhiho Leonarda:

Výhra Bucks však zatím má jediný reálný výsledek: jejich trenér Mike Budenholzer si zajistil pozici jednoho z koučů při únorovém Utkání hvězd NBA, v této roli byl už před čtyřmi lety, kdy vedl Atlantu.

Dallas prohrál v Detroitu 89:93 - ale nebylo divu, jeho kádr prochází bouří, po velké výměně s New Yorkem už chyběli Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan i Wesley Matthews, ale ještě nedorazili Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Courtney Lee.

Ústřední postava směny Kristaps Porzingis by pro zranění kolene nastoupit ani nemohla, na lavičce by se nejspíš vyptávala Luky Dončiče, který proti Pistons nehrál ze zdravotních důvodů.

Mavericks se však se prali statečně, v úvodní půli vedli o 14 a ještě v poslední čtvrtině o devět bodů.

Andre Drummond se zasloužil o 24 bodů a 20 doskoků. Tři sekundy před koncem doskočil a byl faulován - načež u trestných hodů nezaváhal. S 2431 útočnými doskoky se stal držitelem klubového maxima, přeskočil i Billa Laimbeera.

Blake Griffin rovněž zapsal 24 bodů, 10 doskoků a pět asistencí, v průběhu ledna nastřílel 445 bodů a pro změnu vylepšil klubový rekord Isiaha Thomase (442 bodů v březnu 1983). Reggie Jackson se zasloužil o 17 bodů, devět asistencí a sedm doskoků.

Andre Drummond proti Dallasu:

Harrison Barnes držel šance Dallasu 27 body a sedmi doskoky, zkušený náhradník Devin Harris zaznamenal 15 bodů a kanadský pivot Dwight Powell 10 bodů plus pět doskoků.

Indianě se po zranění Victora Oladipa zle nedaří, po středeční porážce ve Washingtonu neuspěla ve čtvrtek v Orlandu. Porážka 100:107 je pro ni čtvrtou v řadě.

Domácím Magic zavelel náhradník Terrence Ross, když v poslední čtvrtině vysázel 13 ze svých 30 bodů (celkem má na kontě pět trojek). D .J. Augustin nastřílel 20 bodů, černohorský pivot Nikola Vučevič zajistil 17 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Jonathan Isaac pomohl 13 body a osobním rekordem 13 doskoků.

Myles Turner vedl Indianu 27 body a sedmi doskoky, ale první úspěch od Oladipova zdravotního problému nezajistil. Bojan Bogdanovcič vysázel 21 bodů, Darren Collison pomohl 16 body a 10 asistencemi, Thaddeus Young 16 body a 10 doskoky..

Terrence Ross proti Indianě:

San Antonio doma uspělo proti Brooklynu 117:114 především zásluhou Derricka Whitea, který si 26 body utvořil nový střelecký rekord v NBA, podpořil je šesti asistencemi. S Nets si Texasané ve své hale poradili už v 16. utkání za sebou.

Velkou roli sehrál i LaMarcus Aldridge, autor 20 bodů včetně důležité tříbodové akce v poslední minutě zápasu na 115:111. Během utkání také doskočil 13 míčů. Patty Mills zvládl 17 bodů, DeMar DeRozan se po třech utkáních vrátil 15 body a 10 doskoky a Rudy Gay se dostal na 15 bodů a sedm doskoků.

Na straně Brooklynu byl nejvíc vidět D’Angelo Russell s 25 body, devíti asistencemi a pěti doskoky. Joe Harris a DeMarre Carroll zvládli každý 18 bodů. Shabazz Napier zajistil 15 bodů a sedm asistencí, Jarrett Allen 14 bodů.

Derrick White proti Brooklynu:

Výsledky NBA Detroit Pistons - Dallas Mavericks 93:89

Orlando Magic - Indiana Pacers 107:100

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 92:105

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 117:114

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 104:113

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 120:123 po prodl.

Tabulka Východní konference Tým Z V P S % 1. Milwaukee Bucks 50 37 13 5849:5363 74 2. Toronto Raptors 53 37 16 6026:5758 69,8 3. Philadelphia 76ers 52 34 18 6013:5820 65,4 4. Boston Celtics 51 32 19 5734:5387 62,7 5. Indiana Pacers 51 32 19 5514:5301 62,7 6. Brooklyn Nets 53 28 25 5929:5915 52,8 7. Miami Heat 49 24 25 5162:5170 49 8. Charlotte Hornets 50 24 26 5573:5571 48 9. Detroit Pistons 50 22 28 5281:5413 44 10. Washington Wizards 51 22 29 5749:5882 43,1 11. Orlando Magic 52 21 31 5425:5604 40,4 12. Atlanta Hawks 50 16 34 5512:5894 32 13. Chicago Bulls 52 12 40 5275:5762 23,1 14. Cleveland Cavaliers 52 11 41 5336:5893 21,2 15. New York Knicks 50 10 40 5310:5750 20