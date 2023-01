Golden State přestřílel v NBA Toronto, obhájce už je na postupových místech

Toronto vedlo v San Franciscu většinu první půle, a to až o osm bodů. Ovšem Golden State postupně otáčelo a definitivně získalo zápas do svých rukou pěti trojkami v posledních třech minutách třetí čtvrtiny, z nichž čtyři dal náhradník Jonathan Kuminga. Ve čtvrté čtvrtině pak už Warriors vedení bez větších potíží uhájili.

„Jonathan opět ukázal svůj talent. Když bude hrát takhle, tak to může dotáhnout opravdu daleko,“ ocenil dvacetiletého spoluhráče Klay Thompson, který sám dal šest trojek a 29 bodů. „Konečně jsme zas nad padesátiprocentní úspěšností. Musíme v tom pokračovat a vyhrávat zápasy, ať už to bude stát cokoli,“ dodal Curry.

Ve vyrovnané tabulce Západní konference se tak Warriors dostali před Phoenix na sedmé místo a už je dělí jen jedna výhra od šestého Dallasu, který drží pozici pro přímý postup do play off.

V kontaktu s Golden State je také Minnesota, která přehrála Memphis Grizzlies 111:100. Memphis tak potvrdil, že bez zraněného pivota Stevena Adamse se trápí a prohrál popáté za sebou. Nepomohl mu ani triple double Ja Moranta za 27 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Minnesotu opět táhl Anthony Edwards s 25 body.

Indiana tentokrát na obrat nedosáhla

Ofenzivní představení předvedlo Milwaukee, které trefilo devět prvních trojek a v poločase mělo na kontě už 85 bodů a vedení o 33 bodů nad Indianou.

Po změně stran ale Bucks přeci jen polevili a Indiana se ještě vrátila do zápasu, když tři a půl minuty před koncem snížila na 7 bodů. Potvrdila tak, že je v sezoně nejlepším celkem na obraty ve skóre, když vyhrála už 11 zápasů, v nichž prohrávala dvouciferným rozdílem. Jenže Bucks tentokráte výhru nepustili.

„Byli jsme v dobrém rytmu, takže jsme to dokázali dohrát do vítězného konce. Ta první půle byla skvělá a celkově je to dobré venkovní vítězství,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

„Začali jsme hrozně pomalu. Když jsme se dostali do jejich tempa, vypadalo to dobře, ale ta ztráta z první půle už byla velká,“ řekl rozehrávač Indiany TJ McConnell, který dal 19 bodů. Nejlepším střelcem Pacers byl s 24 body Myles Turner.

Shai Gilgeous-Alexander se 35 body podílel na výhře Oklahoma City nad Clevelandem 112:100. Cavaliers nepomohlo ani 31 bodů a 13 asistencí od Dariuse Garlanda. Cleveland hrál bez několika opor v čele s Donovanem Mitchellem.