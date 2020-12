Premiéra Tampy, hubený Zion, tlak covidu, návraty marodů. NBA číslo 75

V americké profilize zůstává jediným českým zástupcem Tomáš Satoranský, sezonu zahájí v dresu Chicaga. Během listopadového draftu se mezi hráče NBA dostal Vít Krejčí, ten se ale kvůli zranění kolena v tomto ročníku do kádru Oklahoma City jistě neprosadí.

Zatímco minulá sezona se dohrávala v bublině ve floridském Disney Worldu, nový ročník by týmy měly začít ve svých halách a i s omezeným počtem otestovaných fanoušků. Jen Toronto se kvůli problémům s cestováním mezi USA a Kanadou přesune právě na Floridu, do haly Tampy.

Týmy ale musí dodržovat přísná proticovidová opatření. Pokud se u hráčů objeví onemocnění, musí na 10 dní do karantény, nebo se mohou vrátit do hry, pokud budou mít dva negativní testy v rozmezí minimálně 24 hodin. Soutěž může provádět neohlášené inspekce, zda se pravidla dodržují.

„Sezonu to samozřejmě ovlivní, protože hráči mohou onemocnět a chybět svým týmům. Bude tedy záležet, jak se týmům bude dařit vyhnout se covidu. Ale hlavní je, že se může hrát,“ řekl Luka Dončič z Dallasu, jedna z hlavních hvězd soutěže. „Musíme být opatrní a chránit sebe i naše rodiny,“ konstatoval LeBron James.

Marc Gasol (14) v dresu LA Lakers útočí na koš LA Clippers přes Nicolase Batuma (33).

Ten v dohrávce minulé sezony dovedl Lakers k vytouženému titulu a potvrdil roli největší hvězdy NBA. A i v tomto ročníku bude chtít útočit na nejvyšší příčku. Z úspěšného týmu sice přišel o zkušené hráče Dwighta Howarda a Rajona Ronda, ale místo nich Lakers přivedli jiná velmi zvučná jména - Dennise Schrödera, Marca Gasola, Wesleyho Matthewse a především nejlepšího náhradníka minulé sezony Montrezla Harrella.

Navíc se povedlo do roku 2023 prodloužit smlouvy s oběma lídry Jamesem a Anthonym Davisem. Lakers by tak měli být minimálně na papíře ještě silnější než dosud.

„Chci vyhrávat na nejvyšší úrovni. A AD chce to samé. Chce být jedním z nejlepších. Celé je to o tom být šampiony, mnohonásobnými šampiony. To je náš Svatý grál,“ prohlásil James.

Nové cesty na vrchol hledali i další favorité. Nejlepší tým základní části minulé sezony Milwaukee přivedlo k nejužitečnějšímu hráči Janisi Adetokunbovi rozehrávače Jrue Holidaye, Clippers nahradili Harrella veteránem Sergem Ibakou, Denver angažoval argentinskou hvězdu Facunda Campazza z Realu Madrid. Miami v podstatě udrželo pohromadě tým, se kterým došlo až do finále, jen Jaeho Crowdera nahradil Avery Bradley.

Do rozložení sil může také promluvit návrat hvězd po dlouhodobých zraněních. Vítězové tří z posledních šesti titulů Golden State Warriors minulý ročník promarodili, ale teď by se pod taktovkou uzdraveného Stepha Curryho chtěli vrátit zpět na výsluní. Pomoci by jim k tomu měla i dvojka letošního draftu James Wiseman. Klay Thompson se sice vrátil po operaci kolene a roční rehabilitaci, ale ještě před sezonou si přetrhl achillovku a vynechá další rok.

Zion Williamson (1) z New Orleans zakončuje na koš Miami.

Hodně se očekává od Brooklynu s hvězdným Kevinem Durantem, který kvůli poraněné achillovce vynechal celou minulou sezonu a nyní se ve dvojici s Kyriem Irvingem pokusí dostat Nets mezi elitu.

Po vážných zraněních se vrací také John Wall, který byl vyměněn z Washingtonu do Houstonu, kde by s DeMarcusem Cousinsem (i on se vrací po roce) a Jamesem Hardenem měl vytvořit silnou trojku. Harden však touží tým změnit. A fanoušci se těší také na New Orleans, kde by měl naplno projevit svůj talent Zion Williamson, který většinu premiérové sezony promarodil, ale před tou nastávající shodil více než deset kilo.

Pozornost českých fandů se upíná na Chicago se Satoranským. Ten sice v závěru minulé sezony přišel o místo v základní sestavě, ale jediný přípravný zápas, který před touto sezonou odehrál, naznačil, že by český reprezentant měl nadále patřit k důležitým postavám týmu. Bulls během dlouhé pauzy prošli obměnou ve vedení a budou se snažit zúročit potenciál svého mladého týmu.

„Máme partu skvělých a talentovaných hráčů, ale často jsme nedokázali dotáhnout dobře rozehrané zápasy. Musíme se mentálně nastavit jako vítězný tým. Všichni jsme natěšení, protože jsme nehráli devět měsíců. Já jdu do sezony se sebevědomím a snad to přinese ovoce,“ řekl v nedávném rozhovoru s novináři Satoranský, který poslední přípravné zápasy vynechal z nespecifikovaných důvodů. Zatím není jisté, zda stihne první utkání sezony, protože v neděli stále ještě s týmem netrénoval.

Základní část potrvá do května, kdy se uskuteční předkolo play off pro týmy na sedmém až desátém místě v konferenčních tabulkách. Následně 22. května začne play off, které potrvá nejpozději do 22. července.