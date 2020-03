Posledně jsme to Děčínu nevyzrálostí věnovali. vybavují si v Pardubicích

„Je to nepopulární rozhodnutí pro fanoušky i pro kluby, ale v tuto chvíli nemáme jinou možnost. Naším cílem je, aby se soutěže po sportovní stránce řádně dohrály,“ vysvětlil ředitel Kooperativa NBL Zdeněk Ringsmuth. „Opatření zůstane v platnosti tak dlouho, dokud vláda současný zákaz nezruší,“ dodal Ringsmuth.



Příznivci basketbalu budou mít alespoň možnost sledovat duely na dálku přes internetové přenosy tvcom.cz.

„Požádali jsme tvcom.cz, aby posílil své servery tak, aby zvládly nápor všech fanoušků, kteří se nebudou moci dostat do haly,“ sdělil Ringsmuth.

V Děčíně spolu změří síly finalisté letošního ročníku Alpe Adria Cupu. Zatímco domácí Válečníci se do něj probili už minulou středu, pardubická Beksa tehdy hrála teprve první klání ve Vídni a postup stvrdila až teď v pondělí výhrou 85:82 na Dašické. Utkání v Děčíně pro ni bude třetím v pěti dnech.

„Uvidíme, jak na tom ve středu budeme. Ideální by bývalo bylo, kdybychom s Vídní v poločase vedli o dvacet a trochu prostřídali sestavu. To se však nepovedlo, síly jsme nepošetřili. Musíme tedy zregenerovat a do Děčína jet s tím, že tam vyhrajeme, protože tabulka je hodně vyrovnaná a vítězství by nám dost pomohlo,“ poznamenal po triumfu nad Rakušany pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

Očekávanou „řež“ na severu Čech by bylo možno chápat i jako generálku na finále zmíněného evropského poháru, jenže tam se bude teprve jednat o termínech a oba týmy mezitím odehrají další mače ve skupině A1.

„V té nabité termínovce k tomu musíme přistoupit jako ke kterémukoli jinému zápasu. Připravíme se na něj proto jako na všechny ostatní,“ řekl asistent trenéra Beksy Adam Konvalinka. A dodal: „Nechceme ho ztratit stejným způsobem jako ten v posledním kole základní části. Vedli jsme tam o 12 bodů a pak jsme to Válečníkům vlastní nevyzrálostí věnovali,“ shrnul porážku 70:77 z 29. ledna.

Pokud přihlédneme k tabulkovému postavení obou protivníků, měla by Beksa být favoritem. Momentálně je v A1 pátá s bilancí 15 výher a 12 porážek, kdežto Děčín až poslední osmý (10-18).

„V lize se Válečníci trošku trápí, mnoho týmů se na ně nachystá, a nejsou tak nebezpeční, jako bývali v dřívějších letech,“ všiml si kouč Konvalinka. „Hodně jim chybějí zranění pivoti Landa s Gruntem, s nimi by měli širší portfolio střelců. Takhle spoléhají jen na Šišku s Autreym a Carlsonem, a to je málo.“

Pardubická podkošová sestava je naproti tomu už téměř komplet, Beksa musí oželet jen Ondřeje Kohouta. „Během reprezentační přestávky jsme se dali pořádně dohromady, docela solidně jsme potrénovali a na výsledcích to je vidět. V Děčíně se chceme vrátit na čtvrté místo,“ velel trenér Konvalinka.